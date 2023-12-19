Вакарчук зібрав три з половиною мільйони гривень для "Азову"

Співак Святослав Вакарчук. Фото: instagram.com/okeanelzy_official/

Музикант Святослав Вакарчук на своїх сольних концертах зібрав чималу суму на потреби "Азову". Результатом виступів лідера "Океану Ельзи" у Києві стали 3 600 000 гривень, які будуть перераховані на забезпечення бригади необхідним устаткуванням.

Про це стало відомо із соцмережі гурту "Океан Ельзи".

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У форматі сольного виступу Вакарчук ділив програму на дві частини. У першій він виконував свої пісні під гітару так, як зазвичай робить це для наших захисників та захисниць на фронтах сходу та півдня країни. У другій половині він акомпанував собі на роялі, відтворюючи атмосферу написання пісень удома.

"Ми дякуємо музикантам, які супроводжували окремі пісні Святослава під час цих концертів та робили свій внесок у спільну справу. Пам’ятайте ціну, яку щодня платять наші захисники. Не забувайте тих, хто зараз у ворожому полоні, — вони повинні повернутися додому! Заради них ми повинні знаходити сили, аби триматися разом", — йдеться на сторінці артиста.

Вакарчук особисто подякував прихильникам за кошти, які тепер будуть передані бійцям "Азову".

Співак Святослав Вакарчук. Фото: instagram.com/okeanelzy_official/

"Разом з вами на наших концертах у Палаці "Україна" зібрали 3 мільйони 600 тисяч гривень, які будуть передані безпосередньо бригаді "Азов" та їхнім потребам. Продовжуємо працювати далі. Побачимось на подібних концертах мого маленького сольного туру весною у різних містах України і кожного дня працюємо на нашу перемогу", — закликав Вакарчук.

Нагадємо, Вакарчук заспівав для військових на лінії фронту.

Раніше Святослав Вакарчук приголомшив сумою, зібраною на благодійному концерті для ЗСУ.