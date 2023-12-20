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"Охоплюють думки, що я нездара", — Даша Астаф'єва закликала українців не знецінювати себе

20 грудня 2023 16:54
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
"Охоплюють думки, що я нездара", — Даша Астаф'єва закликала українців не знецінювати себе
Ведуча та модель Даша Астаф'єва. Фото: instagram.com/da_astafieva/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Телеведуча Даша Астаф'єва зробила емоційний допис про самореалізацію. Зірка зізналася, що інколи почувається безсилою та знецінює власні здобутки.

Про це модель написала у своєму Instagram.

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Відверте зізнання Астаф'євої

На думку Даші, іноді через брак мотивації та заохочення людина недооцінює власний потенціал. Тим більше, коли у країні непрості часи.

"Мене періодично охоплюють думки, що я нездара. Усе, що я роблю, усе, на що я витрачаю купу грошей, часу й молодості — яскраві фантики, що розлетяться світом, не зачепившись за жодну людину. Ну які книжки, шоу й фотосесії зараз? Це недоречно. Як це допоможе іншим?" Вкладаюся на підлогу, втуляюся поглядом у стелю і… а-а-а-а-а-а-а! Голосно так, до собачих хрипів. Але потім я тверезішаю і розумію, звідки ноги ростуть", — говорить зірка.

 

За словами моделі, багато хто зараз відчуває схоже — знецінює себе, бо робить "маленьку" справу на тлі героїзму інших.

"Інший пише вірші та нікому їх не показує, бо "не заслуговує на творчість". Сито "я роблю ху**ю" корисне, через нього іноді можна просіяти справжню дичину. Але частіше воно — сито це кляте — просто дубасить тобі по голові та зупиняє добрі справи, хороші проєкти та щирі прояви", — переконана Астаф'єва.

Даша радить піти покричати у стелю й працюйте далі. Адже, яку б "авангардну торбу" люди не робили, вона має право на існування.

"Ваша діяльність не взаємозамінює вашу допомогу іншим. Ці два явища — навпаки — класно поєднуються. Буде самореалізація — будуть грошенята на донати й сили на волонтерство. Шийте свої слинявчики, малюйте гусей, робить курси з "розквіту йоні". Ви зі своєю "писаною торбою" комусь дуже потрібні, правда", — переконує артистка.

Нагадаємо, Даша Астаф'єва пояснила, чому Світлана Лобода її заблокувала.

Раніше Даша Астаф'єва вперше зізналася, чому в неї досі немає дітей.

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