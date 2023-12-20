"Охватывают мнения, что я недаром", — Даша Астафьева призвала украинцев не обесценивать себя

Ведущая и модель Даша Астафьева. Фото: instagram.com/da_astafieva/

Телеведущая Даша Астафьева сделала эмоциональный пост о самореализации. Звезда призналась, что иногда чувствует себя бессильной и обесценивает свои достижения.

Об этом модель написала в своем Instagram.

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По мнению Даши, иногда за неимением мотивации и поощрения человек недооценивает собственный потенциал. Тем более когда в стране непростые времена.

"Меня периодически охватывают мысли, что я бездарность. Все, что я делаю, все, на что я трачу кучу денег, времени и молодости — разлетящиеся по миру яркие фантики, не зацепившись ни за одного человека. Ну какие книги, шоу и фотосессии сейчас "Это неуместно. Как это поможет другим?" Укладываюсь на пол, втыкаюсь взглядом в потолок и... а-а-а-а-а-а-а! Громко да, до собачьего хрипа. Но потом я трезвею и понимаю, откуда ноги растут", — говорит звезда.

По словам модели, многие сейчас чувствуют похожее — обесценивают себя, потому что делают "маленькое" дело на фоне героизма других.

"Другой пишет стихи и никому их не показывает, потому что "не заслуживает творчества". Сито "я делаю ху**ю" полезно, через него иногда можно просеять настоящую дичь. Но чаще оно — сито это проклятое — просто дубасит тебе по голове и останавливает добрые дела, хорошие проекты и искренние проявления", — убеждена Астафьева.

Даша рекомендует пойти покричать в потолок и работать дальше. Ведь какую бы "авангардную торбу" люди ни делали, она имеет право на существование.

"Ваша деятельность не взаимозаменяет вашу помощь другим. Эти два явления — наоборот — классно сочетаются. Будет самореализация — будут деньги на донаты и силы на волонтерство. Шейте свои слюнявчики, рисуйте гусей, делайте курсы по "расцвету йони". Вы со своей "писаной" торбой "кому-то очень нужны, правда", — убеждает артистка.

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