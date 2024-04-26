Олег Скрипка виступить у свій ювілей у Києві — коли відбудеться концерт

Олег Скрипка святкуватиме ювілей на сцені — музикант запрошує українців на великий концерт
Відомий український співак Олег Скрипка зіграє великий ювілейний концерт на честь свого 60-річчя в столичному клубі Stereo Plaza. Виступ відбудеться 25 травня.
Про це повідомляє менеджмент артиста та передають Новини.Live.
Олег Скрипка буде святкувати ювілей із шанувальниками
Відомий музикант 25 травня святкуватиме свій день народження в столичному клубі Stereo Plaza. На глядачів чекатиме оновлена та доповнена програма. Це буде симбіоз рок-музики та українського фольклору, майстерність найкращих музикантів України та драйвового вокалу й харизми Олега Скрипки.
Двогодинна концертна програма буде складатися з творів в різноманітних стилях — етнорок, бароко, пісні з рок-н-рольними, українськими традиційними та індійськими орієнтальними мотивами.
Скрипка заспіває у свій ювілей одвічні хіти “Весна”, “День народження”, “Танці”, “Країна мрій”. У сонг-ліст також увійде “У клубі рок” – перша україномовна рок-пісня, український блюз-вестерн “Катерина”, барокова “Шалена зірка”, японський в стилі хокку укра-рок “Чіо Чіо Сан”, вперше в новому звучанні з НАОНІ будуть виконана казково-фантазійна пісня “Диво” та езотерично-містична, написана у стилі сатсанг з вчителем “Розмова з Махатмою”.
Квитки вже можна придбати за посиланням. Їх вартість стартує від 800 грн. Початок концерту о 19.00.
"Приходьте люууууде на вечір у Клюб! Згадаємо, помріємо і поспіваєм разом до безтями. Приходьмо всі з гарячим серцем і любов'ю до Вкраїни, бо будем ми збирати благодійний внесок на Перемогу з великою пошаною до наших Вояків. Там будуть і таємничні гості, соратники мої, що поруч йшли буремними шляхами, й величний НАОНІ Оркестра, з яким ми вже роками відстоюємо мистецький фронт, і безумовно Ти, мій головний герой моїх музичних опусів”", — звернувся до шанувальників Скрипка.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що співак Олег Скрипка розповів, що вважає неправильним в мобілізації. Також ми розповідали, що артист потрапив у скандал з провокативною журналісткою.
Читайте Новини.LIVE!