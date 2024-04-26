Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Олег Скрипка святкуватиме ювілей на сцені — музикант запрошує українців на великий концерт arrow

Олег Скрипка святкуватиме ювілей на сцені — музикант запрошує українців на великий концерт

26 квітня 2024 14:02
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Олег Скрипка виступить у свій ювілей у Києві — коли відбудеться концерт
Український музикант Олег Скрипка. Фото: instagram.com/o.skrypka/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відомий український співак Олег Скрипка зіграє великий ювілейний концерт на честь свого 60-річчя в столичному клубі Stereo Plaza. Виступ відбудеться 25 травня.

Про це повідомляє менеджмент артиста та передають Новини.Live.

Читайте також:

Олег Скрипка буде святкувати ювілей із шанувальниками

Відомий музикант 25 травня святкуватиме свій день народження в столичному клубі Stereo Plaza. На глядачів чекатиме оновлена та доповнена програма. Це буде симбіоз рок-музики та українського фольклору, майстерність найкращих музикантів України та драйвового вокалу й харизми Олега Скрипки.

Двогодинна концертна програма буде складатися з творів в різноманітних стилях — етнорок, бароко, пісні з рок-н-рольними, українськими традиційними та індійськими орієнтальними мотивами. 

Скрипка заспіває у свій ювілей одвічні хіти “Весна”, “День народження”, “Танці”, “Країна мрій”. У сонг-ліст також увійде “У клубі рок” – перша україномовна рок-пісня, український блюз-вестерн “Катерина”, барокова “Шалена зірка”, японський в стилі хокку укра-рок “Чіо Чіо Сан”, вперше в новому звучанні з НАОНІ будуть виконана казково-фантазійна пісня “Диво” та езотерично-містична, написана у стилі сатсанг з вчителем “Розмова з Махатмою”.

Квитки вже можна придбати за посиланням. Їх вартість стартує від 800 грн. Початок концерту о 19.00.

"Приходьте люууууде на вечір у Клюб! Згадаємо, помріємо і поспіваєм разом до безтями. Приходьмо всі з гарячим серцем і любов'ю до Вкраїни, бо будем ми збирати благодійний внесок на Перемогу з великою пошаною до наших Вояків. Там будуть і таємничні гості, соратники мої, що поруч йшли буремними шляхами, й величний НАОНІ Оркестра, з яким ми вже роками відстоюємо мистецький фронт, і безумовно Ти, мій головний герой моїх музичних опусів”", — звернувся до шанувальників Скрипка.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що співак Олег Скрипка розповів, що вважає неправильним в мобілізації. Також ми розповідали, що артист потрапив у скандал з провокативною журналісткою.

концерт
Олег Скрипка
шоу-бізнес
музика
українські зірки
виступ
день народження

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

21 квітня 2024

23:56 Оновити військово-облікові дані можна без візиту до ТЦК — як це зробити

Розклад ефірів

Всі ефіри