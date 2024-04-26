Олег Скрипка виступить у свій ювілей у Києві — коли відбудеться концерт

Український музикант Олег Скрипка. Фото: instagram.com/o.skrypka/

Відомий український співак Олег Скрипка зіграє великий ювілейний концерт на честь свого 60-річчя в столичному клубі Stereo Plaza. Виступ відбудеться 25 травня.

Про це повідомляє менеджмент артиста та передають Новини.Live.

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Олег Скрипка буде святкувати ювілей із шанувальниками

Відомий музикант 25 травня святкуватиме свій день народження в столичному клубі Stereo Plaza. На глядачів чекатиме оновлена та доповнена програма. Це буде симбіоз рок-музики та українського фольклору, майстерність найкращих музикантів України та драйвового вокалу й харизми Олега Скрипки.

Двогодинна концертна програма буде складатися з творів в різноманітних стилях — етнорок, бароко, пісні з рок-н-рольними, українськими традиційними та індійськими орієнтальними мотивами.

Скрипка заспіває у свій ювілей одвічні хіти “Весна”, “День народження”, “Танці”, “Країна мрій”. У сонг-ліст також увійде “У клубі рок” – перша україномовна рок-пісня, український блюз-вестерн “Катерина”, барокова “Шалена зірка”, японський в стилі хокку укра-рок “Чіо Чіо Сан”, вперше в новому звучанні з НАОНІ будуть виконана казково-фантазійна пісня “Диво” та езотерично-містична, написана у стилі сатсанг з вчителем “Розмова з Махатмою”.

Квитки вже можна придбати за посиланням. Їх вартість стартує від 800 грн. Початок концерту о 19.00.

"Приходьте люууууде на вечір у Клюб! Згадаємо, помріємо і поспіваєм разом до безтями. Приходьмо всі з гарячим серцем і любов'ю до Вкраїни, бо будем ми збирати благодійний внесок на Перемогу з великою пошаною до наших Вояків. Там будуть і таємничні гості, соратники мої, що поруч йшли буремними шляхами, й величний НАОНІ Оркестра, з яким ми вже роками відстоюємо мистецький фронт, і безумовно Ти, мій головний герой моїх музичних опусів”", — звернувся до шанувальників Скрипка.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що співак Олег Скрипка розповів, що вважає неправильним в мобілізації. Також ми розповідали, що артист потрапив у скандал з провокативною журналісткою.