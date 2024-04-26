Олег Скрипка выступит в свой юбилей в Киеве - когда состоится концерт

Украинский музыкант Олег Скрипка. Фото: instagram.com/o.skrypka/

Известный украинский певец Олег Скрипка сыграет большой юбилейный концерт в честь своего 60-летия в столичном клубе Stereo Plaza. Выступление состоится 25 мая.

Об этом сообщает менеджмент артиста и передают Новини.Live.

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Известный музыкант 25 мая отметит свой день рождения в столичном клубе Stereo Plaza. Зрителей будет ждать обновленная и дополненная программа. Это будет симбиоз рок-музыки и украинского фольклора, мастерство лучших музыкантов Украины и драйвового вокала и харизмы Олега Скрипки.

Двухчасовая концертная программа будет состоять из произведений в разных стилях — этнорок, барокко, песни с рок-н-ролльными, украинскими традиционными и индийскими ориентальными мотивами.

Скрипка споет в свой юбилей извечные хиты "Весна", "День рождения", "Танцы", "Страна грез". В сонг-лист также войдет "В клубе рок" - первая украиноязычная рок-песня, украинский блюз-вестерн "Екатерина", барочная "Безумная звезда", японский в стиле хокку укра-рок "Чио Чио Сан", впервые в новом звучании с НАОНИ будут исполнена сказочно-фантазийная песня "Чудо" и эзотерически-мистическая, написанная в стиле сатсанг с учителем "Разговор с Махатмой".

Билеты уже можно приобрести по ссылке. Их стоимость стартует от 800 грн. Начало концерта в 19:00.

"Приходите люуууууде на вечер в Клюб! Вспомним, помечтаем и попоем вместе до беспамятства. Приходите все с горячим сердцем и любовью к Украине, потому что будем мы собирать благотворительный взнос на Победу с большим уважением к нашим Воинам. Там будут и таинственные гости, соратники мои, которые рядом шли бурными путями, и величественный НАОНИ Оркестра, с которым мы уже годами отстаиваем художественный фронт, и безусловно Ты, мой главный герой моих музыкальных опусов", — обратился к поклонникам Скрипка.

Напомним, ранее мы рассказывали, что певец Олег Скрипка рассказал, что считает неправильным в мобилизации. Также мы рассказывали, что артист попал в скандал с провокативной журналисткой.