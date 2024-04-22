Олег Скрипка прокоментував мобілізацію в Україні

Фронтмен гурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка. Скриншот: YouTube/ulizhku

Останнім часом фронтмен гурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка став частіше з’являтися на столичних світських заходах. На одному з них музиканта прокоментував мобілізацію в Україні.

Відповідне відео з’явилось на YouTube-каналі "У ліжку".

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Олег Скрипка про мобілізацію

Музикант зазначив, що українці живуть в демократичному суспільстві. Тож, на його думку, кожен має право сам вирішувати. Як приклад Скрипка навів свого колегу.

"Наприклад, мій гітарист, він вирішив іти на фронт, "на передок". Він воює з першого дня і він не може концертувати, тому що він реально на лінії фронту. А якщо музикант вирішує волонтерити, їздити на передок і грати, наприклад, в лавах "Культурного десанту", я думаю, що це теж корисна річ", — пояснив музикант.

Рокер заявив, що незабаром йому виповниться 60 років (24 травня). За законодавством він не підлягає мобілізації. Як і його старші сини: 18-річний Роман та 16-річний Устим. Олег Скрипка зізнався, що він проти примусової мобілізації.

"Я вважаю, що треба, щоб кожна людина вирішувала, воювати чи не воювати. І виловлювати людей на вулиці — це неправильно. Але має бути в гарному розумінні правильна, патріотична пропаганда", — наголосив Скрипка.

Фронтмен гурту "Воплі Відоплясова" також наголосив: українські ЗМІ здебільшого розганяють хейт. І це, на думку рокера, зменшує зацікавленість людей вступати до лав ЗСУ.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що блогер та автор YouTube-каналу Geek Journal Тайлер Андерсон поповнив лави ЗСУ. Також ми розповідали, що акторка театру та кіно Леся Самаєва висловилася про співака Олега Винника.