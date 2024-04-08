Александр Педан решил поступить в университет — зачем

Украинский телеведущий Александр Педан. Фото:

Телеведущий Александр Педан решил получить еще одно образование. Он и его супруга Александра будут вступать на "государственное управление".

Об этом он заявил в программе "Ближе к звездам".

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Александр Педан хочет учиться в университете

Капитан шоу "Я люблю Украину" Александр Педан ошеломил признанием. Он уже имеет экономическое образование и успешную карьеру на телевидении, впрочем стремится к новым свершениям. Он хочет получить знания в области государственного управления. Его инициативу поддержала и супруга Александра. Они будут вместе поступать в университет.

"Это будет о том, как я еще могу монетизировать свою популярность с пользой для государства. Государственные органы управления, общественные организации... Жена мне говорит: "Ты что, воруешь мою мечту, это ты будешь учиться в том вузе?" Хотим поступать в один и тот же университет. И это так круто", — рассказал Александр.

Инна Педан уже не в первый раз меняет профессию. Она 10 лет преподавала английский язык, а затем получила образование сексолога и открыла собственную школу полового воспитания.

"Она выучилась на сексолога и сейчас учится на психоаналитика, чтобы нести в массы важность полового воспитания детей. Она открыла школу полового воспитания, где учит детей. Я очень счастлив и горжусь моей женой", — признался звезда.

Известно, что дочь Валерия учится в Украинском Католическом Университете во Львове. Вероятно, они тоже будут вступать туда. Впрочем, пока деталей не разглашают.

Напомним, телеведущий Александр Педан объяснил, почему поддержал предполагаемого коррупционера Александра Лиева в суде. Также мы рассказывали, как сеть разразилась из-за этого скандала.