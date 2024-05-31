Солістка KAZKA Олександра Заріцька скасувала весілля через війну

Олександра Заріцька зізналася, коли гратиме весілля зі своїм нареченим
Українська співачка і солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька розкрила подробиці особистого життя. Відома артистка зізналася, коли хоче святкувати весілля і чи буде вона це робити під час повномасштабного вторгнення.
Про це Олександра Заріцька розповіла в інтерв’ю каналу "Люкс ФМ" в YouTube.
Коли весілля в Олександри Заріцької
Українська артистка зізнається, що весілля відбудеться, проте, в неї зараз є справи, які для неї важливіші. Наприклад, Олександра намагається більше допомагати українським захисникам і співати для них. А що стосується весілля, то під час війни вона цього не робитиме.
"Весілля буде, але є важливіші зараз справи, і я зараз більше намагаюся допомагати армії і більше виступати у військових. Це моя перша ціль, на яку я витрачаю більше коштів. Ми вирішили, що відсвяткуємо весілля після війни. Ми не хочемо це робити під час, тому що це буде не те, про що я мріяла все своє життя", — зізнається Олександра Заріцька.
Також артистка додає, що вона майже щодня плаче, бачачи, що російська армія робить з Харковом. Тому грати весілля їй зараз не дозволяє совість, хоча її хлопець неодноразово пропонував їй розписатися.
"Зараз я розумію, що в мене немає майже жодного дня, коли я не плачу, я не можу святкувати свій найкращий день, розуміючи, що в Харкові зараз бомблять щодня. Я не можу, мені не дозволяє совість. Ми відтягуємо… Паша багато разів пропонував просто піти розписатися, але це не моє. Ми заручені, ми живемо разом, але поки що неофіційно", — також додала українська артистка.
Що відомо про стосунки Олександри Заріцької
Олександра Заріцька почала зустрічатися зі своїм хлопцем, музикантом-початківцем і motion-дизайнером HAWX Павлом Тараненком ще в перший період повномасштабної війни.
Навесні 2023 року хлопець освідчився артистці, що стало неочікуваною новиною для її фанатів.
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Архівне відео, що безлімітно оживляє емоції 💔♬ оригинальный звук - KAZKA.band
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