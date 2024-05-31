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Олександра Заріцька зізналася, коли гратиме весілля зі своїм нареченим

31 травня 2024 11:15
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Солістка KAZKA Олександра Заріцька скасувала весілля через війну
Українська співачка Олександра Заріцька на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Українська співачка і солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька розкрила подробиці особистого життя. Відома артистка зізналася, коли хоче святкувати весілля і чи буде вона це робити під час повномасштабного вторгнення.

Про це Олександра Заріцька розповіла в інтерв’ю каналу "Люкс ФМ" в YouTube.

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Коли весілля в Олександри Заріцької

Українська артистка зізнається, що весілля відбудеться, проте, в неї зараз є справи, які для неї важливіші. Наприклад, Олександра намагається більше допомагати українським захисникам і співати для них. А що стосується весілля, то під час війни вона цього не робитиме.

"Весілля буде, але є важливіші зараз справи, і я зараз більше намагаюся допомагати армії і більше виступати у військових. Це моя перша ціль, на яку я витрачаю більше коштів. Ми вирішили, що відсвяткуємо весілля після війни. Ми не хочемо це робити під час, тому що це буде не те, про що я мріяла все своє життя", — зізнається Олександра Заріцька.

Александра Зарицкая
Співачка Олександра Заріцька під час інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Також артистка додає, що вона майже щодня плаче, бачачи, що російська армія робить з Харковом. Тому грати весілля їй зараз не дозволяє совість, хоча її хлопець неодноразово пропонував їй розписатися. 

"Зараз я розумію, що в мене немає майже жодного дня, коли я не плачу, я не можу святкувати свій найкращий день, розуміючи, що в Харкові зараз бомблять щодня. Я не можу, мені не дозволяє совість. Ми відтягуємо… Паша багато разів пропонував просто піти розписатися, але це не моє. Ми заручені, ми живемо разом, але поки що неофіційно", — також додала українська артистка.

Що відомо про стосунки Олександри Заріцької

Олександра Заріцька почала зустрічатися зі своїм хлопцем, музикантом-початківцем і motion-дизайнером HAWX Павлом Тараненком ще в перший період повномасштабної війни.

Александра Зарицкая со своим любимым Павлом Тараненко
Артистка Олександра Заріцька зі своїм коханим Павлом Тараненком. Фото: скриншот зі Stories в Instagram

Навесні 2023 року хлопець освідчився артистці, що стало неочікуваною новиною для її фанатів.

@kazka.band

Архівне відео, що безлімітно оживляє емоції 💔

♬ оригинальный звук - KAZKA.band

Нагадаємо, ми писали про те, що українська співачка Олександра Заріцька показала нове татуювання. 

Раніше ми розповідали про те, що співачка Олександра Заріцька знялася в новому кліпі разом зі своїм нареченим. 

Також ми повідомляли про те, що солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька зізналася, чи змінився її заробіток під час війни.

Kazka
шоу-бізнес
Олександра Заріцька
українські зірки

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