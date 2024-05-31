Солістка KAZKA Олександра Заріцька скасувала весілля через війну

Українська співачка Олександра Заріцька на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Українська співачка і солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька розкрила подробиці особистого життя. Відома артистка зізналася, коли хоче святкувати весілля і чи буде вона це робити під час повномасштабного вторгнення.

Про це Олександра Заріцька розповіла в інтерв’ю каналу "Люкс ФМ" в YouTube.

Читайте також:

Коли весілля в Олександри Заріцької

Українська артистка зізнається, що весілля відбудеться, проте, в неї зараз є справи, які для неї важливіші. Наприклад, Олександра намагається більше допомагати українським захисникам і співати для них. А що стосується весілля, то під час війни вона цього не робитиме.

"Весілля буде, але є важливіші зараз справи, і я зараз більше намагаюся допомагати армії і більше виступати у військових. Це моя перша ціль, на яку я витрачаю більше коштів. Ми вирішили, що відсвяткуємо весілля після війни. Ми не хочемо це робити під час, тому що це буде не те, про що я мріяла все своє життя", — зізнається Олександра Заріцька.

Співачка Олександра Заріцька під час інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Також артистка додає, що вона майже щодня плаче, бачачи, що російська армія робить з Харковом. Тому грати весілля їй зараз не дозволяє совість, хоча її хлопець неодноразово пропонував їй розписатися.

"Зараз я розумію, що в мене немає майже жодного дня, коли я не плачу, я не можу святкувати свій найкращий день, розуміючи, що в Харкові зараз бомблять щодня. Я не можу, мені не дозволяє совість. Ми відтягуємо… Паша багато разів пропонував просто піти розписатися, але це не моє. Ми заручені, ми живемо разом, але поки що неофіційно", — також додала українська артистка.

Що відомо про стосунки Олександри Заріцької

Олександра Заріцька почала зустрічатися зі своїм хлопцем, музикантом-початківцем і motion-дизайнером HAWX Павлом Тараненком ще в перший період повномасштабної війни.

Артистка Олександра Заріцька зі своїм коханим Павлом Тараненком. Фото: скриншот зі Stories в Instagram

Навесні 2023 року хлопець освідчився артистці, що стало неочікуваною новиною для її фанатів.

Нагадаємо, ми писали про те, що українська співачка Олександра Заріцька показала нове татуювання.

Раніше ми розповідали про те, що співачка Олександра Заріцька знялася в новому кліпі разом зі своїм нареченим.

Також ми повідомляли про те, що солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька зізналася, чи змінився її заробіток під час війни.