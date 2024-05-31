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Александра Зарицкая призналась, когда будет играть свадьбу со своей женихом

31 мая 2024 11:15
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Солистка KAZKA Александра Зарицкая отменила свадьбу из-за войны
Украинская певица Александра Зарицкая на интервью. Фото: скриншот с YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Украинская певица и солистка группы KAZKA Александра Зарицкая раскрыла подробности личной жизни. Известная артистка призналась, когда хочет праздновать свадьбу и будет ли она это делать во время полномасштабного вторжения.

Об этом Александра Зарицкая рассказала в интервью каналу "Люкс ФМ" в YouTube.

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Когда свадьба у Александры Зарицкой

Украинская артистка признается, что свадьба состоится, однако, у нее сейчас есть дела, которые для нее важнее. К примеру, Александра пытается больше помогать украинским защитникам и петь для них. А что касается свадьбы, то во время войны она не будет этого делать.

"Свадьба будет, но есть более важные сейчас дела, и я сейчас больше стараюсь помогать армии и больше выступать у военных. Это моя первая цель, на которую я трачу больше. Мы решили, что отпразднуем свадьбу после войны. Мы не хотим это делать под время, потому что это будет не то, о чем я мечтала всю свою жизнь", — признается Александра Зарицкая.

Александра Зарицкая
Певица Александра Зарицкая во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Также артистка добавляет, что она почти каждый день плачет, видя, что российская армия делает с Харьковом. Поэтому играть свадьбу ей сейчас не позволяет совесть, хотя ее парень неоднократно предлагал ей расписаться.

"Сейчас я понимаю, что у меня нет почти ни одного дня, когда я не плачу, я не могу праздновать свой самый лучший день, понимая, что в Харькове сейчас бомбят каждый день. Я не могу, мне не позволяет совесть. Мы оттягиваем… Паша много раз предлагал просто пойти расписаться, но это не мое. Мы помолвлены, мы живем вместе, но пока неофициально", — также добавила украинская артистка.

Что известно об отношениях Александры Зарицкой

Александра Зарицкая начала встречаться со своим парнем, начинающим музыкантом и motion-дизайнером HAWX Павлом Тараненко еще в первый период полномасштабной войны.

Александра Зарицкая со своим любимым Павлом Тараненко
Артистка Александра Зарицкая со своим любимым Павлом Тараненко. Фото: скриншот со Stories в Instagram

Весной 2023 года парень сделал предложение артистке, что стало неожиданной новостью для ее фанатов.

@kazka.band

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♬ оригинальный звук - KAZKA.band

Напомним, мы писали о том, что украинская певица Александра Зарицкая показала новую татуировку.

Раньше мы рассказывали о том, что певица Александра Зарицкая снялась в новом клипе вместе со своим женихом.

Также мы сообщали о том, что солистка группы KAZKA Александра Зарицкая призналась, изменился ли ее заработок во время войны.

Kazka
шоу-бизнес
Александра Зарицкая
украинские звезды

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