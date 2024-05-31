Солистка KAZKA Александра Зарицкая отменила свадьбу из-за войны

Украинская певица Александра Зарицкая на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Украинская певица и солистка группы KAZKA Александра Зарицкая раскрыла подробности личной жизни. Известная артистка призналась, когда хочет праздновать свадьбу и будет ли она это делать во время полномасштабного вторжения.

Об этом Александра Зарицкая рассказала в интервью каналу "Люкс ФМ" в YouTube.

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Когда свадьба у Александры Зарицкой

Украинская артистка признается, что свадьба состоится, однако, у нее сейчас есть дела, которые для нее важнее. К примеру, Александра пытается больше помогать украинским защитникам и петь для них. А что касается свадьбы, то во время войны она не будет этого делать.

"Свадьба будет, но есть более важные сейчас дела, и я сейчас больше стараюсь помогать армии и больше выступать у военных. Это моя первая цель, на которую я трачу больше. Мы решили, что отпразднуем свадьбу после войны. Мы не хотим это делать под время, потому что это будет не то, о чем я мечтала всю свою жизнь", — признается Александра Зарицкая.

Певица Александра Зарицкая во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Также артистка добавляет, что она почти каждый день плачет, видя, что российская армия делает с Харьковом. Поэтому играть свадьбу ей сейчас не позволяет совесть, хотя ее парень неоднократно предлагал ей расписаться.

"Сейчас я понимаю, что у меня нет почти ни одного дня, когда я не плачу, я не могу праздновать свой самый лучший день, понимая, что в Харькове сейчас бомбят каждый день. Я не могу, мне не позволяет совесть. Мы оттягиваем… Паша много раз предлагал просто пойти расписаться, но это не мое. Мы помолвлены, мы живем вместе, но пока неофициально", — также добавила украинская артистка.

Что известно об отношениях Александры Зарицкой

Александра Зарицкая начала встречаться со своим парнем, начинающим музыкантом и motion-дизайнером HAWX Павлом Тараненко еще в первый период полномасштабной войны.

Артистка Александра Зарицкая со своим любимым Павлом Тараненко. Фото: скриншот со Stories в Instagram

Весной 2023 года парень сделал предложение артистке, что стало неожиданной новостью для ее фанатов.

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