Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Олексій Суханов зізнався, чи спілкується з родичами з Росії arrow

Олексій Суханов зізнався, чи спілкується з родичами з Росії

7 грудня 2023 12:17
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Чи спілкується зараз Олексій Суханов з рідними, які залишилися в Росії
Ведучий Олексій Суханов у програмі "Говорить Суханов". Фото: скриншот з YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Відомий український телеведучий і журналіст Олексій Суханов дав відверте інтерв’ю. Чоловік чесно розповів про те, чи спілкується він зі своїми родичами і знайомими, які живуть в Росії, після того, як в Україні почалася повномасштабна війна.

Про це Олексій Суханов розповів під час інтерв’ю порталу Obozrevatel.

Читайте також:

Чи спілкується Олексій Суханов з родичами в Росії

Відомо, що в українського ведучого на території країни-агресорки залишилися знайомі та родичі. Втім, Олексій зазначає, що він не має ніякого бажання спілкуватися з цими людьми. 

"Зараз — теж ніяк. Я не хочу. Ось мені інколи пишуть, мовляв, як можна відмовитися від родини, від країни. Або ще таке: "Якщо для Росії запроданець, то і Україну зрадить". Я хочу сказати таким людям, що ви нічого про мене не зрозуміли, якщо таке кажете…", — зазначив Олексій Суханов.

Алексей Суханов на фотосессии
Український ведучий Олексій Суханов на фотосесії. Фото: Instagram Олексія Суханова

Крім того, український телеведучий не вірить в те, що країна-агресорка може розквітнути і стати цивілізованою. Також Олексій Суханов зізнався, що там є деякі люди, які можуть ним пишатися, і яких йому дуже не вистачає зараз.

"Я не вірю в будь-яку можливість розквіту так званої Росії. Не вірю в те, що ця країна колись може стати цивілізованою. Я не хочу спілкуватися з тими, хто там живе: родичі це чи просто знайомі. В мене немає там нікого і нічого. За винятком двох людей — бабусі і дідуся. Але вони вже в іншому світі, і я перед ними чесний. Думаю, мною пишаються. Щодня про них згадую, це єдині люди, яких мені не вистачає", — також додав український телеведучий.

Алексей Суханов на благотворительном вечере
Ведучий Олексій Суханов на благодійному вечорі. Фото: Instagram Олексія Суханова

Як Олексій Суханов пов’язаний з Росією

Відомий телеведучий народився у Росії, але, незважаючи на це, він вже протягом багатьох років живе і працює в Україні. Довгий час він мав російський паспорт, але зовсім нещодавно змінив його на український через повномасштабну війну.

"У російського закінчився термін дії в травні. Але поки лежить собі. Я його тримаю, бо потрібен для переоформлення документів на мою латвійську квартиру. Вона купувалася на цей паспорт. Коли пройду всю цю паперову тяганину, просто в установі його і викину. А навіщо він мені? Український паспорт для мене — це законне право стати частиною людей з великої літери", — каже Олексій Суханов.

Алексей Суханов с украинским и российским паспортом
Ведучий Олексій Суханов з українським і російським паспортом. Фото: Instagram Олексія Суханов

Нагадаємо, ми писали про те, що український телеведучий Олексій Суханов пояснив, що треба зробити з Росією, де він народився. 

Раніше ми розповідали про те, що ведучий Олексій Суханов зізнався, що з його квартирою в Юрмалі. 

Також ми повідомляли про те, що журналіст Олексій Суханов розповів про свою маму з Росії. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

13:47 Екскомандир Азову відповів на вимогу Безуглої щодо відставки Залужного

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

06:15 Мобілізація триває — з якими хворобами суглобів та хребта не можуть призвати на службу

Токсичний для друзів, непотрібний для країни: що відчуває військовий ЗСУ, який повернувся додому - 80x80

Токсичний для друзів, непотрібний для країни: що відчуває військовий ЗСУ, який повернувся додому

05:58 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня: повний список

19:44 Що робити, якщо вам виписують повістку прямо в маршрутці — поради українцям

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

18:51 Військове командування вимагає по 20 тисяч мобілізованих щомісяця, — нардепка

Актуальне по темі