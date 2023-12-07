Чи спілкується зараз Олексій Суханов з рідними, які залишилися в Росії

Ведучий Олексій Суханов у програмі "Говорить Суханов". Фото: скриншот з YouTube

Відомий український телеведучий і журналіст Олексій Суханов дав відверте інтерв’ю. Чоловік чесно розповів про те, чи спілкується він зі своїми родичами і знайомими, які живуть в Росії, після того, як в Україні почалася повномасштабна війна.

Про це Олексій Суханов розповів під час інтерв’ю порталу Obozrevatel.

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Чи спілкується Олексій Суханов з родичами в Росії

Відомо, що в українського ведучого на території країни-агресорки залишилися знайомі та родичі. Втім, Олексій зазначає, що він не має ніякого бажання спілкуватися з цими людьми.

"Зараз — теж ніяк. Я не хочу. Ось мені інколи пишуть, мовляв, як можна відмовитися від родини, від країни. Або ще таке: "Якщо для Росії запроданець, то і Україну зрадить". Я хочу сказати таким людям, що ви нічого про мене не зрозуміли, якщо таке кажете…", — зазначив Олексій Суханов.

Український ведучий Олексій Суханов на фотосесії. Фото: Instagram Олексія Суханова

Крім того, український телеведучий не вірить в те, що країна-агресорка може розквітнути і стати цивілізованою. Також Олексій Суханов зізнався, що там є деякі люди, які можуть ним пишатися, і яких йому дуже не вистачає зараз.

"Я не вірю в будь-яку можливість розквіту так званої Росії. Не вірю в те, що ця країна колись може стати цивілізованою. Я не хочу спілкуватися з тими, хто там живе: родичі це чи просто знайомі. В мене немає там нікого і нічого. За винятком двох людей — бабусі і дідуся. Але вони вже в іншому світі, і я перед ними чесний. Думаю, мною пишаються. Щодня про них згадую, це єдині люди, яких мені не вистачає", — також додав український телеведучий.

Ведучий Олексій Суханов на благодійному вечорі. Фото: Instagram Олексія Суханова

Як Олексій Суханов пов’язаний з Росією

Відомий телеведучий народився у Росії, але, незважаючи на це, він вже протягом багатьох років живе і працює в Україні. Довгий час він мав російський паспорт, але зовсім нещодавно змінив його на український через повномасштабну війну.

"У російського закінчився термін дії в травні. Але поки лежить собі. Я його тримаю, бо потрібен для переоформлення документів на мою латвійську квартиру. Вона купувалася на цей паспорт. Коли пройду всю цю паперову тяганину, просто в установі його і викину. А навіщо він мені? Український паспорт для мене — це законне право стати частиною людей з великої літери", — каже Олексій Суханов.

Ведучий Олексій Суханов з українським і російським паспортом. Фото: Instagram Олексія Суханов

Нагадаємо, ми писали про те, що український телеведучий Олексій Суханов пояснив, що треба зробити з Росією, де він народився.

Раніше ми розповідали про те, що ведучий Олексій Суханов зізнався, що з його квартирою в Юрмалі.

Також ми повідомляли про те, що журналіст Олексій Суханов розповів про свою маму з Росії.