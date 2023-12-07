Общается ли сейчас Алексей Суханов с родными, которые остались в России

Ведущий Алексей Суханов в программе "Говорит Суханов". Фото: скриншот с YouTube

Известный украинский телеведущий и журналист Алексей Суханов дал откровенное интервью. Мужчина честно рассказал о том, общается ли он со своими родственниками и знакомыми, которые живут в России, после того, как в Украине началась полномасштабная война.

Об этом Алексей Суханов рассказал во время интервью порталу Obozrevatel.

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Общается ли Алексей Суханов с родственниками в России

Известно, что у украинского ведущего на территории страны-агрессора остались знакомые и родственники. Впрочем, Алексей отмечает, что у него нет никакого желания общаться с этими людьми.

"Сейчас — тоже никак. Я не хочу. Вот мне иногда пишут, мол, как можно отказаться от семьи, от страны. Или еще такое: "Если для России предатель, то и Украину предаст". Я хочу сказать таким людям, что вы ничего обо мне не поняли, если такое говорите…", — отметил Алексей Суханов.

Украинский ведущий Алексей Суханов на фотосессии. Фото: Instagram Алексея Суханова

Кроме того, украинский телеведущий не верит, что страна-агрессор может расцвести и стать цивилизованной. Также Алексей Суханов признался, что там есть некоторые люди, которые могут им гордиться и которых ему очень не хватает сейчас.

"Я не верю в какую-либо возможность расцвета так называемой России. Не верю в то, что эта страна когда-то может стать цивилизованной. Я не хочу общаться с теми, кто там живет: родственники это или просто знакомые. У меня нет там никого и ничего. За исключением двух человек — бабушки и дедушки. Но они уже в другом мире, и я перед ними честный. Думаю, мною гордятся. Каждый день о них вспоминаю, это единственные люди, которых мне не хватает", — также добавил украинский телеведущий.

Ведущий Алексей Суханов на благотворительном вечере. Фото: Instagram Алексея Суханова

Как Алексей Суханов связан с Россией

Известный телеведущий родился в России, но, несмотря на это, он уже много лет живет и работает в Украине. Долгое время у него был российский паспорт, но совсем недавно он изменил его на украинский из-за полномасштабной войны.

"У российского истек срок действия в мае. Но пока лежит себе. Я его держу, потому что нужен для переоформления документов на мою латвийскую квартиру. Она покупалась на этот паспорт. Когда пройду всю эту бумажную волокиту, просто в учреждении его и выброшу. А зачем он мне? Украинский паспорт для меня — это законное право стать частью людей с заглавной буквы", — говорит Алексей Суханов.

Ведущий Алексей Суханов с украинским и российским паспортом. Фото: Instagram Алексея Суханов

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