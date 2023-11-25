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Суханов порівняв Росію з п'яницею

25 листопада 2023 21:59
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Стас Кожушко
Редактор
Суханов порівняв Росію з п'яницею
Телеведучий Олексій Суханов. Фото: 1+1
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Стас Кожушко
Редактор

Через масовану атаку "шахедів" на столицю багато українських знаменитостей висловили своє обурення в соцмережах. Зірки описали Росію багатьма не дуже приємними словами. Не промовчав і телеведучий Олексій Суханов. 

Відповідна сторіз з’явилася в його Instagram.

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Суханов порівняв Росію з п’яницею

Олексій народився в РФ, 2014-го переїхав до України та 2022 року отримав українське громадянство. Ведучий ток-шоу "Говорить вся країна" обірвав всі зв’язки, які залишилися у нього з Росією, й активно підтримує Україну. 

Суханов метафорично порівняв країну-терориста з п’яницею, якого кодували, лікували, сподівалися та вірили. Але той не хоче ставати на правильний шлях. 

Вочевидь, телеведучий натякнув на світове суспільство, яке пасивно відреагувало на події 2014 року. А саме анексію Криму, Донбасу та початок бойових дій на сході нашої країни. 

"І тоді його постійно тримають під наглядом, допоки не помре. Ось так і раша (Russia, англійською читається як Раша. — Ред.) — через свою історично доведену недієздатність має бути під наглядом, допоки не здохне. Чи китайці не виженуть, куди подалі", — заявив 49-річний телеведучий.

Суханов підсумував, що більшої за Росії країни-нетями у світі ніколи не існувало. 

Суханов
Скриншот: Instagram/suhanov.official

Нагадаємо, раніше ми писали, що колишня снайперка Євгенія Емеральд прийшла до Суханова та пройшла тест на детекторі брехні. Також ми розповідали, що, на думку Суханова, потрібно зробити з Росією, де він народився.

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