Суханов порівняв Росію з п'яницею
Через масовану атаку "шахедів" на столицю багато українських знаменитостей висловили своє обурення в соцмережах. Зірки описали Росію багатьма не дуже приємними словами. Не промовчав і телеведучий Олексій Суханов.
Відповідна сторіз з’явилася в його Instagram.
Суханов порівняв Росію з п’яницею
Олексій народився в РФ, 2014-го переїхав до України та 2022 року отримав українське громадянство. Ведучий ток-шоу "Говорить вся країна" обірвав всі зв’язки, які залишилися у нього з Росією, й активно підтримує Україну.
Суханов метафорично порівняв країну-терориста з п’яницею, якого кодували, лікували, сподівалися та вірили. Але той не хоче ставати на правильний шлях.
Вочевидь, телеведучий натякнув на світове суспільство, яке пасивно відреагувало на події 2014 року. А саме анексію Криму, Донбасу та початок бойових дій на сході нашої країни.
"І тоді його постійно тримають під наглядом, допоки не помре. Ось так і раша (Russia, англійською читається як Раша. — Ред.) — через свою історично доведену недієздатність має бути під наглядом, допоки не здохне. Чи китайці не виженуть, куди подалі", — заявив 49-річний телеведучий.
Суханов підсумував, що більшої за Росії країни-нетями у світі ніколи не існувало.
Нагадаємо, раніше ми писали, що колишня снайперка Євгенія Емеральд прийшла до Суханова та пройшла тест на детекторі брехні. Також ми розповідали, що, на думку Суханова, потрібно зробити з Росією, де він народився.
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