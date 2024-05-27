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Олена Кравець пояснила, чому не забороняє сину плакати

27 травня 2024 06:10
yvanova.jpg - Катерина Іванова
Катерина Іванова
Журналіст
Олена Кравець розповіла про правила у сім'ї
Олена Кравець. Фото: Скріншот
yvanova.jpg - Катерина Іванова
Катерина Іванова
Журналіст

У родині української акторки та телеведучої Олени Кравець є внутрішнє правило: плакати можна всім. Сльози – біологічна особливість людей, і вона дана їм, щоб позбавлятися болю. 

Про це Новини.LIVE сказала українська акторка та телеведуча Олена Кравець.

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"Я ніколи не скажу своєму сину: "Чого ти розревівся? Ти ж чоловік". Це заборонено говорити усім бабусям та всім, хто проводить з ним час. Всім можна плакати, і це наша біологічна особливість. Ця здатність нам дана для того, щоб позбавлятися болю. Це дуже людське, а ми чомусь йдемо всупереч природі. Спершу забороняємо плакати дітям, потім чоловікам. Чому?" — поділилась Кравець. 

На її думку, на сьогодні в українців є дозвіл бути справжніми, чесними та перестати вдавати із себе непохитних та залізних. Незважаючи на те, що українці є такими за духом. 

"Визнати свою вразливість – це велика мужність. Адже емпатія, любов, співчуття, довіра – починається із того, що ти сприймаєш свою вразливість. А вразливість – бути іноді тим, ким ти є. Я за те, щоб бути живими", — підсумувала акторка.

Нагадаємо, українська співачка Jerry Heil вважає, що митець не може окремо існувати від свого народу і не бути під'єднаним до тих же подій та ресурсу, до якого, власне, під'єднаний його народ. Тому дуже важливо повертатися додому, до України, хоч і довга відсутність тут опісля сприймається як холодний душ.
  
 

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