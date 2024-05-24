Jerry Heil повернулася до України після Євробачення

Jerry Heil. Фото: Скріншот

Митець не може окремо існувати від свого народу і не бути підʼєднаним до тих же подій та ресурсу, до якого, власне, підʼєднаний його народ. Тому дуже важливо повертатися назад додому, до України, хоч і довга відсутність тут опісля сприймається як холодний душ.

Про це в коментарі Новини.LIVE сказала українська співачка Jerry Heil, яка повернулася до України після конкурсу "Євробачення" та місячного перебування за кордоном.

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Співачка відзначила, що не може сказати про відвикання від сигналів повітряних тривог, адже вона досить довгий час у цьому стані перебувала до своєї поїздки.

"Проте все рівно, це як холодний душ. Але дуже правильно завжди повертатися додому, адже митець не може існувати окремо від свого народу. Я не знаю, що такого він тоді має створювати, якщо непідʼєднаний до тих же подій та ресурсу, до якого підʼєднаний його народ", — уточнила Jerry Heil.

Співачка також відмітила досить плідну співпрацю із платформою United24 (глобальна ініціатива у підтримку України. - ред.), в рамках якої був закритий збір на 10 млн грн.

"Дякую всім, хто нас підтримував, це дуже важливо. Ми побували із виступом на саміті United24 (пройшов 23 травня. - ред.). Все було дуже швидко, навіть Президента не встигли побачити", — відмітила співачка.

Нагадаємо, після фіналу конкурсу "Євробачення-2024" співачка Jerry Heil (виступала разом з реперкою Alyona Alyona, посіли третє місце) полетіла на Каннський кінофестиваль. 28-річна артистка взяла участь в одному з благодійних заходів та підкорила Лазурове узбережжя Франції своїми образами.