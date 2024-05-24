Jerry Heil повернулася до України після Євробачення

Jerry Heil розповіла скільки грошей зібрали на Євробаченні
Митець не може окремо існувати від свого народу і не бути підʼєднаним до тих же подій та ресурсу, до якого, власне, підʼєднаний його народ. Тому дуже важливо повертатися назад додому, до України, хоч і довга відсутність тут опісля сприймається як холодний душ.
Про це в коментарі Новини.LIVE сказала українська співачка Jerry Heil, яка повернулася до України після конкурсу "Євробачення" та місячного перебування за кордоном.
Співачка відзначила, що не може сказати про відвикання від сигналів повітряних тривог, адже вона досить довгий час у цьому стані перебувала до своєї поїздки.
"Проте все рівно, це як холодний душ. Але дуже правильно завжди повертатися додому, адже митець не може існувати окремо від свого народу. Я не знаю, що такого він тоді має створювати, якщо непідʼєднаний до тих же подій та ресурсу, до якого підʼєднаний його народ", — уточнила Jerry Heil.
Співачка також відмітила досить плідну співпрацю із платформою United24 (глобальна ініціатива у підтримку України. - ред.), в рамках якої був закритий збір на 10 млн грн.
"Дякую всім, хто нас підтримував, це дуже важливо. Ми побували із виступом на саміті United24 (пройшов 23 травня. - ред.). Все було дуже швидко, навіть Президента не встигли побачити", — відмітила співачка.
Нагадаємо, після фіналу конкурсу "Євробачення-2024" співачка Jerry Heil (виступала разом з реперкою Alyona Alyona, посіли третє місце) полетіла на Каннський кінофестиваль. 28-річна артистка взяла участь в одному з благодійних заходів та підкорила Лазурове узбережжя Франції своїми образами.
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