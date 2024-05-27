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Елена Кравец объяснила, почему не запрещает сыну плакать

27 мая 2024 06:10
yvanova.jpg - Екатерина Иванова
Елена Кравец рассказала о правилах в семье
Елена Кравец. Фото: Скриншот
yvanova.jpg - Екатерина Иванова

В семье украинской актрисы и телеведущей Елены Кравец есть внутреннее правило: плакать можно всем. Слезы – биологическая особенность людей и она дана им, чтобы избавляться от боли.

Об этом Новини.LIVE сказала украинская актриса и телеведущая Елена Кравец.

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"Я никогда не скажу своему сыну: "Чего ты разревелся? Ты же мужчина". Это запрещено говорить всем бабушкам и всем, кто проводит с ним время. Всем можно плакать и это наша биологическая особенность. Эта данность нам дана для того, чтобы избавляться от боли. Это очень человеческое, а мы почему-то идем вопреки природе. Сначала запрещаем плакать детям, потом мужчинам", – сказала Кравец.

По ее мнению, на сегодня у украинцев есть разрешение быть настоящими, честными и перестать притворяться непоколебимыми и железными. Несмотря на то, что украинцы есть таковыми по духу.

"Признать свою уязвимость – это большое мужество. Ведь эмпатия, любовь, сострадание, доверие – начинается с того, что ты воспринимаешь свою уязвимость. А уязвимость – быть иногда тем, кем ты являешься. Я за то, чтобы быть живым", — подытожила. актриса.

Напомним, украинская певица Jerry Heil считает, что художник не может отдельно существовать от своего народа и не быть подключен к тем же событиям и ресурсу, к которому, собственно, подключен его народ. Поэтому очень важно возвращаться домой, в Украину, хотя и долгое отсутствие здесь воспринимается как холодный душ.
 

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