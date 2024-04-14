Олена Шоптенко розповіла про свій стан після важкої операції на ногах — деталі

Олена Шоптенко розповіла про свій стан після важкої операції на нозі
Переможниця шоу "Танці з зірками" Олена Шоптенко розповіла, як відновлюється після складної операції. Вона травмувала коліно під час тренувань в Австрії, і тепер на неї чекає реабілітація.
Про це вона розповіла в Instagram.
Олена Шоптенко проходить реабілітацію в Австрії
Зірковий хореограф Олена Шоптенко відновлюється після операції. Під час тренувань у неї порвались дві зв’язки колінного суглоба.
Зараз артистка проходить реабілітацію і налаштована оптимістично.
"Я вже пройшла кріотерапію для зменшення набряку та екстракорпоральну магнітно-трансдукційну терапію (ЕМТТ) для регенерації. Скажу чесно, буквально 3 дні тому стало набагато менше боліти", — розповіла Шоптенко.
Найважчий період лікування Шоптенко вже пройшла. Залишається ще 1,5 місяця реабілітації до того, як вона знову зможе почати танцювати.
"У вівторок знімають шви, та найскладніші 2 тижні після операції позаду", — додала зірка.
Нагадаємо, танцівниця Олена Шоптенко шокувала новиною про свою важку травму.
Також дружина переможця шоу "Танці з зірками" Наталія Татаринцева розповіла, чому чотири роки не могла завагітніти.
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