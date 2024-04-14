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Олена Шоптенко розповіла про свій стан після важкої операції на нозі

14 квітня 2024 22:00
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Олена Шоптенко розповіла про свій стан після важкої операції на ногах — деталі
Український зірковий хореограф Олена Шоптенко. Фото: instagram/alena_shoptenko/
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Переможниця шоу "Танці з зірками" Олена Шоптенко розповіла, як відновлюється після складної операції. Вона травмувала коліно під час тренувань в Австрії, і тепер на неї чекає реабілітація.

Про це вона розповіла в Instagram.

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Олена Шоптенко проходить реабілітацію в Австрії

Зірковий хореограф Олена Шоптенко відновлюється після операції. Під час тренувань у неї порвались дві зв’язки колінного суглоба.

Зараз артистка проходить реабілітацію і налаштована оптимістично.

"Я вже пройшла кріотерапію для зменшення набряку та екстракорпоральну магнітно-трансдукційну терапію (ЕМТТ) для регенерації. Скажу чесно, буквально 3 дні тому стало набагато менше боліти", — розповіла Шоптенко.

Олена Шоптенко проходить реабілітацію. Фото: instagram/alena_shoptenko/
Олена Шоптенко проходить реабілітацію. Фото: instagram/alena_shoptenko/

Найважчий період лікування Шоптенко вже пройшла. Залишається ще 1,5 місяця реабілітації до того, як вона знову зможе почати танцювати.

"У вівторок знімають шви, та найскладніші 2 тижні після операції позаду", — додала зірка.

Олена Шоптенко проходить реабілітацію. Фото: instagram/alena_shoptenko/
Олена Шоптенко проходить реабілітацію. Фото: instagram/alena_shoptenko/

Нагадаємо, танцівниця Олена Шоптенко шокувала новиною про свою важку травму.

Також дружина переможця шоу "Танці з зірками" Наталія Татаринцева розповіла, чому чотири роки не могла завагітніти.

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Олена Шоптенко

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