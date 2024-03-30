Танцівниці Олені Шоптенко провели операцію на нозі в Австрії - причини

Українська хореографиня Олена Шоптенко. Фото: instagram.com/alena_shoptenko/

Переможниця "Танців з зірками" Олена Шоптенко травмувала ногу, тому їй довелось зробити операцію. Тепер на неї чекає тривала реабілітація.

Про це хореографиня розповіла в Instagram.

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Відома українська хореографиня Олена Шоптенко розповіла, що 30 березня їй зробили операцію на нозі.

"День сьогодні починається не з кави. Операція і після нарешті реабілітація", — написала зірка.

Танцівниця Олена Шоптенко в лікарні. Фото: instagram.com/alena_shoptenko/

Після хірургічного втручання Шоптенко показала, який вигляд має її тіло. Вона зазначила, що все минуло успішно, хоча і були певні складнощі. Танцівниця дуже вдячна усім прихильникам за турботу.

"Друзі, я вам так вдячна за побажання та турботу! Все минуло добре, хоча ситуація виявилася трохи складнішою, ніж очікувалося. Ваші слова підтримки дуже допомагають і я неймовірно це ціную!" — написала вона.

Танцівниця Олена Шоптенко в лікарні. Фото: instagram.com/alena_shoptenko/

Танцівниця Олена Шоптенко в лікарні. Фото: instagram.com/alena_shoptenko/

Що сталося з Оленою Шоптенко

Хореографиня нещодавно повідомила, що давно відчувала потребу в зменшенні навантаження. Втім, це зробила не вона, а нещасний випадок. У неї порвались дві зв’язки колінного суглоба. Вона вже тоді зазначила про неминучу операцію і реабілітацію протягом двох місяців.

"Я не буду говорити, наскільки для мене важливі ноги і які у мене зараз відчуття, таких травм у мене не було ніколи. Проте всередині є впевненість, що через деякий час все буде, як раніше, тому що я, як мінімум, зроблю для цього все можливе.

Найближчі 2 місяці точно ніяких занять і майстер-класів, однак, сприймаю всю цю ситуацію як можливість нарешті зробити те, на що ніколи не вистачало часу", — написала тоді зірка.

Нагадаємо, дружині Віктора Павліка також провели операцію. Також Арнольд Шварценеггер вперше показав свій кардіостимулятор, який тепер контролює його серце.