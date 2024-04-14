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Елена Шоптенко рассказала о своем состоянии после тяжелой операции на ноге

14 апреля 2024 22:00
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Елена Шоптенко рассказала о своем состоянии после тяжелой операции на ногах.
Украинский звездный хореограф Елена Шоптенко. Фото: instagram/alena_shoptenko/
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Победительница шоу "Танці з зірками" Елена Шоптенко рассказала, как восстанавливается после сложной операции. Она травмировала колени во время тренировок в Австрии, и теперь ее ждет реабилитация.

Об этом она рассказала в Instagram.

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Елена Шоптенко проходит реабилитацию в Австрии

Звездный хореограф Елена Шоптенко возобновляется после операции. Во время тренировок у нее порвались две связки коленного сустава.

Сейчас артистка проходит реабилитацию и настроена оптимистично.

"Я уже прошла криотерапию для уменьшения отека и экстракорпоральную магнитно-трансдукционную терапию (ЭМТТ) для регенерации. Скажу честно, буквально три дня назад стало гораздо меньше болеть", — рассказала Шоптенко.

Елена Шоптенко проходит реабилитацию. Фото: instagram/alena_shoptenko/
Елена Шоптенко проходит реабилитацию. Фото: instagram/alena_shoptenko/

Самый трудный период лечения Шоптенко уже прошла. Остается еще полтора месяца реабилитации до того, как она снова сможет начать танцевать.

"Во вторник снимают швы, и самые сложные 2 недели после операции позади", — добавила звезда.

Елена Шоптенко проходит реабилитацию. Фото: instagram/alena_shoptenko/
Елена Шоптенко проходит реабилитацию. Фото: instagram/alena_shoptenko/

Напомним, танцовщица Елена Шоптенко шокировала новостью о своей тяжелой травме.

Также жена победителя шоу "Танці з зірками" Наталья Татаринцева рассказала, почему четыре года не могла забеременеть.

болезнь
Австралия
Танцы со звездами
операция
украинские звезды
танцы
Алена Шоптенко

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