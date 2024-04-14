Елена Шоптенко рассказала о своем состоянии после тяжелой операции на ногах.

Елена Шоптенко рассказала о своем состоянии после тяжелой операции на ноге
Победительница шоу "Танці з зірками" Елена Шоптенко рассказала, как восстанавливается после сложной операции. Она травмировала колени во время тренировок в Австрии, и теперь ее ждет реабилитация.
Об этом она рассказала в Instagram.
Елена Шоптенко проходит реабилитацию в Австрии
Звездный хореограф Елена Шоптенко возобновляется после операции. Во время тренировок у нее порвались две связки коленного сустава.
Сейчас артистка проходит реабилитацию и настроена оптимистично.
"Я уже прошла криотерапию для уменьшения отека и экстракорпоральную магнитно-трансдукционную терапию (ЭМТТ) для регенерации. Скажу честно, буквально три дня назад стало гораздо меньше болеть", — рассказала Шоптенко.
Самый трудный период лечения Шоптенко уже прошла. Остается еще полтора месяца реабилитации до того, как она снова сможет начать танцевать.
"Во вторник снимают швы, и самые сложные 2 недели после операции позади", — добавила звезда.
Напомним, танцовщица Елена Шоптенко шокировала новостью о своей тяжелой травме.
Также жена победителя шоу "Танці з зірками" Наталья Татаринцева рассказала, почему четыре года не могла забеременеть.
Читайте Новини.LIVE!