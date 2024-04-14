Елена Шоптенко рассказала о своем состоянии после тяжелой операции на ногах.

Украинский звездный хореограф Елена Шоптенко. Фото: instagram/alena_shoptenko/

Победительница шоу "Танці з зірками" Елена Шоптенко рассказала, как восстанавливается после сложной операции. Она травмировала колени во время тренировок в Австрии, и теперь ее ждет реабилитация.

Об этом она рассказала в Instagram.

Читайте также:

Елена Шоптенко проходит реабилитацию в Австрии

Звездный хореограф Елена Шоптенко возобновляется после операции. Во время тренировок у нее порвались две связки коленного сустава.

Сейчас артистка проходит реабилитацию и настроена оптимистично.

"Я уже прошла криотерапию для уменьшения отека и экстракорпоральную магнитно-трансдукционную терапию (ЭМТТ) для регенерации. Скажу честно, буквально три дня назад стало гораздо меньше болеть", — рассказала Шоптенко.

Елена Шоптенко проходит реабилитацию. Фото: instagram/alena_shoptenko/

Самый трудный период лечения Шоптенко уже прошла. Остается еще полтора месяца реабилитации до того, как она снова сможет начать танцевать.

"Во вторник снимают швы, и самые сложные 2 недели после операции позади", — добавила звезда.

Елена Шоптенко проходит реабилитацию. Фото: instagram/alena_shoptenko/

Напомним, танцовщица Елена Шоптенко шокировала новостью о своей тяжелой травме.

Также жена победителя шоу "Танці з зірками" Наталья Татаринцева рассказала, почему четыре года не могла забеременеть.