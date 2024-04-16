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Олена Зеленська завітала на зустріч із королевою Данії у розкішній вишиванці — фото

16 квітня 2024 20:40
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Олена Зеленська вразила стильним образом — фото
Перша леді Олена Зеленська. Фото: instagram.com/olenazelenska_official/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Перша леді України Олена Зеленська зустрілась з королевою Мері – дружиною нового монарха Данії Фредеріка Х. Дружина президента щиро подякувала їй за підтримку та допомогу Україні.

Про це Зеленська повідомила на своїй сторінці Instagram.

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Олена Зеленська у межах своєї робочої поїздки до Данії зустрілася з королевою країни Мері. Перша леді подякувала королівській родині за підтримку України та надійне співробітництво.

"Королева Данії веде активну громадську діяльність, зокрема патронує понад 30 організацій, серед іншого тих, що надають гуманітарну допомогу, опікуються охороною здоров’я, захистом прав жінок. Вдячна королівській родині за те, що Данія – один із наших найбільших і надійніших партнерів у всіх починаннях", — йдеться у повідомленні.

Для зустрічі із королевою Данії Олена Зеленська обрала стильний жіночний образ.

Перша леді вдягла білу вишиванку зі пишними рукавами від українського бренду Gaptuvalnya та доповнила її чорними широкими брюками палаццо. Її струнку фігуру підкреслив чорний шкіряний ремінь.

Олена Зеленська завітала на зустріч із королевою Данії у розкішній вишиванці — фото - фото 1
Королева Данії Мері, чоловік премʼєр-міністерки Данії Бо Тенгберг та Олена Зеленська. Фото: .instagram.com/olenazelenska_official/
Олена Зеленська завітала на зустріч із королевою Данії у розкішній вишиванці — фото - фото 2
Королева Данії Мері, чоловік премʼєр-міністерки Данії Бо Тенгберг та Олена Зеленська. Фото: .instagram.com/olenazelenska_official/

Королева Данії була у схожому образі. Вона обрала для себе класичний костюм молочного кольору із брюками палаццо.

Нагадаємо, Олена Зеленська зворушливо підтримала Кейт Мідлтон. А також дружина президента Володимира Зеленського розповіла про найближчу подругу, із якою спілкується більше 18 років.

Олена Зеленська
Данія
мода
краса
образ
стиль

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