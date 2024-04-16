Елена Зеленская поразила стильным образом.

Первая леди Елена Зеленская. Фото: instagram.com/olenazelenska_official/

Первая леди Украины Елена Зеленская встретилась с королевой Мэри — супругой нового монарха Дании Фредерика Х. Жена президента искренне поблагодарила её за поддержку и помощь Украине.

Об этом Зеленская сообщила на своей странице Instagram.

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Елена Зеленская в рамках своей рабочей поездки в Данию встретилась с королевой страны Мэри. Первая леди поблагодарила королевскую семью за поддержку Украины и надежное сотрудничество.

"Королева Дании ведет активную общественную деятельность, в частности патронирует более 30 организаций, среди прочего тех, которые оказывают гуманитарную помощь, занимаются здравоохранением, защитой прав женщин. Благодарна королевской семье за то, что Дания — один из наших крупнейших и надежных партнеров во всех начинаниях", — говорится в сообщении.

Для встречи с королевой Дании Елена Зеленская выбрала стильный женственный образ.

Первая леди надела белую вышиванку с пышными рукавами от украинского бренда Gaptuvalnya и дополнила её черными широкими брюками палаццо. Ее стройную фигуру подчеркнул черный кожаный ремень.

Королева Дании Мэри, муж премьер-министра Дании Бо Тенгберг и Елена Зеленская. Фото: .instagram.com/olenazelenska_official/

Королева Дании Мэри, муж премьер-министра Дании Бо Тенгберг и Елена Зеленская. Фото: .instagram.com/olenazelenska_official/

Королева Дании была в похожем образе. Она выбрала для себя классический костюм молочного цвета с брюками-палаццо.

Напомним, Елена Зеленская трогательно поддержала Кейт Миддлтон. А также супруга президента Владимира Зеленского рассказала о ближайшей подруге, с которой общается более 18 лет.