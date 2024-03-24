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Олена Зеленська зворушливо підтримала Кейт Мідлтон, яка веде боротьбу з раком

24 березня 2024 16:03
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Олена Зеленська зворушливо підтримала Кейт Мідлтон, яка веде боротьбу з раком
Олена Зеленська та Кейт Міддлтон. Фото: Фото: Instagram/katemiddletonprincessofwales
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Перша леді України Олена Зеленська публічно звернулась до принцеси Уельської Кейт Міддлтон. Дружина президента від імені всього українського народу побажала їй повного та швидкого одужання.

Відповідну публікацію вона розмістила у Twitter.

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Дружина Президента України наголосила на тому, що наш народ став близьким із британцями у цей складний час та побажала Кейт Мідлтон швидкого одужання та повної перемоги над важкою хворобою. 

"Я віддаю належну шану Вашій Королівській Високості за мужність і незламний дух у боротьбі з тяжкою хворобою. Ваша Королівська Високість, королівська родина та народ стали дуже близькі українському народу. Разом з усіма українцями бажаю Вашій Королівській Високості повного та швидкого одужання",  — звернулась до Кейт Мідлтон перша леді.

Олена Зеленська зворушливо підтримала Кейт Мідлтон, яка веде боротьбу з раком - фото 1
Перша Олена Зеленська публічно підтримала Кейт Мідлтон. Фото: скриншот Twitter

 На початку року принцесі Уельській зробили операцію на черевній порожнині та після цього вона три місяці не з'являлась на  публіці. За цей час у суспільстві почали ширитися брудні чутки про зраду принца Уільяма та розлучення королівської родини, а тому Кейт записала відео та публічно зізналась про те, в неї виявили рак.

Нагадаємо, король Чарльз підтримав Кейт Міддлтон після її діагнозу. А відфотошоплений знімок Кейт Міддлтон обурив її фанатів.

українці
Кейт Міддлтон
Олена Зеленська
хвороба
рак
королівська родина
закордонні зірки
Велика Британія

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