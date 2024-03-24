Олена Зеленська зворушливо підтримала Кейт Мідлтон, яка веде боротьбу з раком

Олена Зеленська та Кейт Міддлтон. Фото: Фото: Instagram/katemiddletonprincessofwales

Перша леді України Олена Зеленська публічно звернулась до принцеси Уельської Кейт Міддлтон. Дружина президента від імені всього українського народу побажала їй повного та швидкого одужання.

Відповідну публікацію вона розмістила у Twitter.

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Дружина Президента України наголосила на тому, що наш народ став близьким із британцями у цей складний час та побажала Кейт Мідлтон швидкого одужання та повної перемоги над важкою хворобою.

"Я віддаю належну шану Вашій Королівській Високості за мужність і незламний дух у боротьбі з тяжкою хворобою. Ваша Королівська Високість, королівська родина та народ стали дуже близькі українському народу. Разом з усіма українцями бажаю Вашій Королівській Високості повного та швидкого одужання", — звернулась до Кейт Мідлтон перша леді.

Перша Олена Зеленська публічно підтримала Кейт Мідлтон. Фото: скриншот Twitter

На початку року принцесі Уельській зробили операцію на черевній порожнині та після цього вона три місяці не з'являлась на публіці. За цей час у суспільстві почали ширитися брудні чутки про зраду принца Уільяма та розлучення королівської родини, а тому Кейт записала відео та публічно зізналась про те, в неї виявили рак.

Нагадаємо, король Чарльз підтримав Кейт Міддлтон після її діагнозу. А відфотошоплений знімок Кейт Міддлтон обурив її фанатів.