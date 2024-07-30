Бронза Ольги Харлан на Олімпійських іграх-2024 — привітання українських зірок

Українська шаблістка Ольга Харлан. Фото: Reuters

Українська шаблістка Ольга Харлан здобула бронзову медаль в індивідуальних змаганнях на Олімпійських іграх-2024 в Парижі. Зірки вітають спортсменку із досягненням.

Новини.LIVE розкажуть вам, як українські артисти привітали Харлан із рекордною перемогою.

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Нагадаємо, Бєдняков зворушив українців кадрами з донькою. А також Харлан упевнено перемогла ексросіянку в другому поєдинку на Олімпіаді-2024.