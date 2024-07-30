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Ольга Харлан здобула бронзу на Олімпіаді — українські зірки вітають спортсменку з успіхом

30 липня 2024 15:15
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Бронза Ольги Харлан на Олімпійських іграх-2024 — привітання українських зірок
Українська шаблістка Ольга Харлан. Фото: Reuters
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Українська шаблістка Ольга Харлан здобула бронзову медаль в індивідуальних змаганнях на Олімпійських іграх-2024 в Парижі. Зірки вітають спортсменку із досягненням.

Новини.LIVE розкажуть вам, як українські артисти привітали Харлан із рекордною перемогою.

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Нагадаємо, Бєдняков зворушив українців кадрами з донькою. А також Харлан упевнено перемогла ексросіянку в другому поєдинку на Олімпіаді-2024. 

Надя Дорофєєва Наталія Могилевська Оля Полякова Ольга Сумська українська мова Маша Єфросініна Андрій Бєдняков Олімпіада-2024 Ольга Харлан

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