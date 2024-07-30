Бронза Ольги Харлан на Олимпийских играх-2024 – поздравление украинских звезд

Ольга Харлан завоевала бронзу на Олимпиаде — украинские звезды поздравляют спортсменку с успехом
30 июля 2024 15:15
Украинская саблистка Ольга Харлан. Фото: Reuters
Украинская саблистка Ольга Харлан завоевала бронзовую медаль в индивидуальных соревнованиях на Олимпийских играх-2024 в Париже. Звезды поздравляют спортсменку с достижением.
Новини.LIVE расскажут вам, как украинские артисты поздравили Харлан с рекордной победой.
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Напомним, Бедняков тронул украинцев кадрами с дочерью. Также Харлан уверенно победила эксроссиянку во втором поединке на Олимпиаде-2024.
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