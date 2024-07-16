Донька Андрія Бєднякова приїхала на канікули до тата — відео

Український шоумен Андрій Бєдняков із родиною.Фото: instagram.com/biedniakov/

Відомий український телеведучий Андрій Бєдняков показався шанувальникам із донечкою Ксенією. Дівчинка через війну нині мешкає разом із мамою та молодшим братиком у США.

Відповідне відео шоумен опублікував на своїй сторінці в Instagram.

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Ведучий поділився кадрами, на яких обіймається зі своєю донечкою, восьмирічною Ксенією, яка приїхала до тата із США. Бєдняков зустрічає захід сонця із дівчинкою біля води. Він зізнався, що ніколи не думав, що його дитина буде мешкати окремо і він зможе із нею бачитися лише на канікулах. Кадри озвучує пісенька Daddy`s girl (Татова дівчинка).

"У мене гості. Я як та бабуся, до якої приїжджають на літні канікули", — підписав відео шоумен.

Нині родина Бєднякова проживає у США і цінує кожну мить, проведену разом. У жовтні 2022 року у нього народився син, якого він разом із дружиною, актрисою Анастасією Короткою назвав Остапом.

Нагадаємо, зірку серіалу "Ведмідь" Джеремі Аллена Вайта помітили на прогулянці із маленькими донечками. А також хореограф Євген Кот показав шанувальникам новонароджену донечку.