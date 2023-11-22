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Оля Полякова, яка набрала 8 кілограмів, показалася у бікіні

22 листопада 2023 15:19
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
Оля Полякова, яка набрала 8 кілограмів, показалася у бікіні
Скриншот зі сторіс instagram.com/polyakovamusic
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

Оля Полякова, яка днями пожалілася, що набрала 8 зайвих кілограмів через те, що кинула пити і курити, показала свою фігуру. 

У купальнику і з "зайвими" кілограмами співачка з'явилася у сторіс в Instagram

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"Для мене це дуже багато"

Оля Полякова вчора розповіла, що два тижні тому кинула пити і курити електронки, через що стала більше їсти, особливо солодкого. За цей час співачка набрала 8 кілограмів і показала підписникам, який тепер має вигляд її фігура. У купальнику зірка попозувала перед дзеркалом. 

 

Оля Полякова
Скриншот зі сторіс instagram.com/polyakovamusic

"Розумію, що для когось така форма є бажаною, але для мене це дуже багато", — розповіла Полякова.

Проте, Оля мала дуже гарний настрій: крутилася перед дзеркалом і жартувала. 

 

Оля Полякова
Скриншот зі сторіс instagram.com/polyakovamusic

"Талія запливла трошки. Великі, дуже гарні сідниці", — прокоментувала свою фігуру зірка.

Хоча співачка і почуває себе некомфортно у новій вазі, проте впевнена, що зможе дуже швидко повернутися у колишню форму. 

Нагадаємо, Полякова кинула погані звички і погладшала на 8 кілограмів. 

Також ми писали, що Оля Полякова емоційно відповіла на звинувачення Анни Трінчер. 

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