Оля Полякова, яка набрала 8 кілограмів, показалася у бікіні

Скриншот зі сторіс instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова, яка днями пожалілася, що набрала 8 зайвих кілограмів через те, що кинула пити і курити, показала свою фігуру.

У купальнику і з "зайвими" кілограмами співачка з'явилася у сторіс в Instagram.

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"Для мене це дуже багато"

Оля Полякова вчора розповіла, що два тижні тому кинула пити і курити електронки, через що стала більше їсти, особливо солодкого. За цей час співачка набрала 8 кілограмів і показала підписникам, який тепер має вигляд її фігура. У купальнику зірка попозувала перед дзеркалом.

Скриншот зі сторіс instagram.com/polyakovamusic

"Розумію, що для когось така форма є бажаною, але для мене це дуже багато", — розповіла Полякова.

Проте, Оля мала дуже гарний настрій: крутилася перед дзеркалом і жартувала.

Скриншот зі сторіс instagram.com/polyakovamusic

"Талія запливла трошки. Великі, дуже гарні сідниці", — прокоментувала свою фігуру зірка.

Хоча співачка і почуває себе некомфортно у новій вазі, проте впевнена, що зможе дуже швидко повернутися у колишню форму.

Нагадаємо, Полякова кинула погані звички і погладшала на 8 кілограмів.

Також ми писали, що Оля Полякова емоційно відповіла на звинувачення Анни Трінчер.