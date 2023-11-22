Оля Полякова, которая набрала 8 килограммов, показалась в бикини
Оля Полякова, которая пожаловалась на днях, что набрала 8 лишних килограммов из-за того, что бросила пить и курить, показала свою фигуру.
В купальнике и с "лишними" килограммами певица появилась в сторис в Instagram.
"Для меня это очень много"
Оля Полякова вчера рассказала, что две недели назад бросила пить и курить электронку, из-за чего стала больше есть, особенно сладкого. За это время певица набрала 8 килограммов и показала подписчикам, как теперь выглядит ее фигура. В купальнике звезда позировала перед зеркалом.
"Понимаю, что для кого-то такая форма желательна, но для меня это очень много", — рассказала Полякова.
Тем не менее, у Оли было очень хорошее настроение: она вертелась перед зеркалом и шутила.
"Талия заплыла немножко. Большие, очень красивые ягодицы", — прокомментировала свою фигуру звезда.
Хотя певица и чувствует себя некомфортно в новом весе, она уверена, что сможет очень быстро вернуться в прежнюю форму.
Напомним, Полякова бросила плохие привычки и поправилась на 8 килограммов.
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