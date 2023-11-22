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Оля Полякова, которая набрала 8 килограммов, показалась в бикини

22 ноября 2023 15:19
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор
Оля Полякова, которая набрала 8 килограммов, показалась в бикини
Скриншот со страниц instagram.com/polyakovamusic
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор

Оля Полякова, которая пожаловалась на днях, что набрала 8 лишних килограммов из-за того, что бросила пить и курить, показала свою фигуру.

В купальнике и с "лишними" килограммами певица появилась в сторис в Instagram.

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"Для меня это очень много"

Оля Полякова вчера рассказала, что две недели назад бросила пить и курить электронку, из-за чего стала больше есть, особенно сладкого. За это время певица набрала 8 килограммов и показала подписчикам, как теперь выглядит ее фигура. В купальнике звезда позировала перед зеркалом.

 

Оля Полякова
Скриншот со сторис instagram.com/polyakovamusic

"Понимаю, что для кого-то такая форма желательна, но для меня это очень много", — рассказала Полякова.

Тем не менее, у Оли было очень хорошее настроение: она вертелась перед зеркалом и шутила.

 

Оля Полякова
Скриншот со сторис instagram.com/polyakovamusic

"Талия заплыла немножко. Большие, очень красивые ягодицы", — прокомментировала свою фигуру звезда.

Хотя певица и чувствует себя некомфортно в новом весе, она уверена, что сможет очень быстро вернуться в прежнюю форму.

Напомним, Полякова бросила плохие привычки и поправилась на 8 килограммов.

Также мы писали, что Оля Полякова эмоционально ответила на обвинения Анны Тринчер.

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