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Оля Цибульська підтримала Трінчер після розлучення та здивувала зізнанням

29 листопада 2023 14:25
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Оля Цибульська підтримала Трінчер після розлучення та здивувала зізнанням
Співачка Оля Цибульска. Фото: instagram.com/cybulskaya/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Співачка Оля Цибульська висловила свою підтримку у непростий для Анни Трінчер час. Блогерка вчора офіційно оголосила про розлучення з бізнесменом Олександром Волошиним.

На підтримку Трінчер Цибульська висловилася у своїх соціальних мережах.

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Цибульська почала з того, що вона переглянула спільне інтерв'ю Анни Трінчер з ексчоловіком. Пара у відеоблозі повідомила про розрив. Цибульська зізналася, що переживала схожий період 10 років тому.

 

Співачка Оля Цибульска. Фото: instagram.com/cybulskaya/
Співачка Оля Цибульска. Фото: instagram.com/cybulskaya/

"Я подивилася відео Ані Трінчер про розлучення і наплакалася. Бо в Ані впізнала себе 10 років тому", — зізналася співачка.

Цибульська утрималася від порад та побажала Анні віднайти гідне кохання.

"Я хотіла написати купу порад і в особисті повідомлення, і в сторіз, проте не маю на це людського права. Єдине, що хочу сказати, я обіймаю тебе. У тобі сьогоднішній я бачу себе 10 років тому. У тебе дійсно є ти, що б не відбувалося довкола. І любов це завжди, перш за все, про рішення бути разом. Так, мала, ми в лайні по вуха, але ми звідси виберемося. І я з тобою. Вірю, що ти зустрінеш свою людину обов'язково. Цьомаю тебе", — сказала Оля Цибульська.

 

Анна Трінчер та Олександр Волошин заручилися у грудні 2021-го, а одружилися влітку 2022-го. Пара цього літа показували свій новий будинок, який разом придбали. Проблеми у стосунках подружжя не приховувало, навіть жили окремо якийсь час, щоб покращити ситуацію.

Нагадаємо, чоловік Анни Трінчер здійснив мрію її життя.

Раніше Трінчер гнівно відреагувала на чутки про своє розлучення з Волошиним.

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