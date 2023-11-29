Пів року наче в депресії — Трінчер розповіла, як рятувала шлюб з Волошиним

Співчка та блогер Анна Трінчер з ексчоловіком. Фото: instagram.com/annatrincher_official/

Блогерка та співачка Анна Трінчер нещодавно здивувала новиною про своє розлучення з бізнесменом Олександром Волошиним. Сьогодні Анна розповіла подробиці, як намагалася владнати стосунки з колишнім, щоб уникнути розлучення.

Про це відомо з допису Анни у соціальній мережі.

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Анна Трінчер говорить, що її душевний стан зараз значно кращий, ніж коли коли вона намагалася врятувати шлюб. Зірка подякувала фоловерам за підтримку.

Співчка та блогер Анна Трінчер з ексчоловіком. Фото: instagram.com/annatrincher_official/

"Голівудська пара", як нас називала мама Саші. Я дуже вдячна кожному за підтримку, сьогодні я наче вдруге народилась і одночасно ненавиджу цей день, бо доводиться ще раз, ще раз і ще раз проживати ці емоціі. Мені, справді, не так боляче, як я очікувала…я переживала всі ці емоціі ще задовго до того, як було прийнято це рішення. Але це був абсолютно безцінний досвід, і він не може бути ні поганим, ні хорошим. Я стала нарешті на свій шлях, я це відчуваю. Всі пів року я була наче в депресії, і хоч клінічно вона не була поставлена, але всередині відчувалось саме так. Той оптимістичний погляд на життя, чуттєвість, любов безмежна до людей — здавались мені вироком, і я кожен день ненавиділа це в собі", — пригадала блогерка.

За словами Анни, вона була розгублена та розчавлена, але не здавалася.

"Моя сім‘я, яку ми так клопітко будували, цеглинка за цеглинкою, розмова за розмовою, через біль, через складнощі і радість — руйнувалась просто у мене на очах. Це мій чоловік, за якого я вийшла заміж і хотіла прожити все життя. Кількість сесій у різних психологів перевищували цифру 3 на тиждень, я не здавалась… "добрий день, я Аня, мені 22, я не знаю що мені робити.." і так по колу, по колу чайні церемонії, спроби йти в медитації і духовний розвиток, по колу розмови з моїми близькими людьми, які нічого не радили, були поруч і проживали це все зі мною. Все по колу…не виходило, після чергової сессії з черговим психологом я плакала, легше не ставало…кожного вечора я сідала на терасу, підпалювала цигарку і думала про те, що я, в біса, не знаю вже, що робити. Ось так я переживала це, хтось скаже "недоречно", а я скажу "це моє життя, моя сентиментальність, мій шлях, мій біль, все моє", — висловилася Анна.

Трінчер з Волошиним заручилися у грудні 2021-го, а одружилися влітку 2022-го. Пара цього літа показували свій новий будинок, який разом придбали. Проблеми у стосунках подружжя не приховувало, навіть жили окремо якийсь час, щоб покращити ситуацію.

Нагадаємо, чоловік Анни Трінчер здійснив мрію її життя.

Раніше Трінчер гнівно відреагувала на чутки про своє розлучення з Волошиним.