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Оля Цибульская поддержала Тринчер после развода и удивила признанием

29 ноября 2023 14:25
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Оля Цыбульская поддержала Тринчер после развода и удивила признанием
Певица Оля Цибульская. Фото: instagram.com/cybulskaya/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певица Оля Цибульская выразила свою поддержку в непростое для Анны Тринчер время. Блогер вчера официально объявила о разводе с бизнесменом Александром Волошиным.

В поддержку Тринчер Цибульская высказалась в своих социальных сетях.

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Цыбульская начала с того, что она пересмотрела совместное интервью Анны Тринчер с экс-супругом. Пара в видеоблоге сообщила о разрыве. Цибульская призналась, что переживала похожий период 10 лет назад.

 

Певица Оля Цибульская. Фото: instagram.com/cybulskaya/
Певица Оля Цибульская. Фото: instagram.com/cybulskaya/

"Я посмотрела видео Ани Тринчер о разводе и наплакалась. Потому что в Ане узнала себя 10 лет назад", — призналась певица.

Цибульская воздержалась от советов и пожелала Анне найти достойную любовь.

"Я хотела написать кучу советов и в личные сообщения, и в сториз, однако не имею на это человеческого права. Единственное, что хочу сказать, я обнимаю тебя. В тебе сегодняшний я вижу себя 10 лет назад. У тебя действительно есть ты, что бы не происходило вокруг. И любовь это всегда, прежде всего, о решении быть вместе. Да, малышка, мы в дерьме по уши, но мы отсюда выберемся. И я с тобой. Верю, что ты встретишь своего человека обязательно. Цемаю тебя", — сказала Оля Цыбульская.

 

Анна Тринчер и Александр Волошин обручились в декабре 2021-го, а женились летом 2022-го. Пара этим летом показывала свой новый дом, который вместе приобрели. Проблемы в отношениях супругов не скрывали, даже жили отдельно какое-то время, чтобы улучшить ситуацию.

Напомним, муж Анны Тринчер осуществил мечту ее жизни.

Ранее Тринчер гневно отреагировала на слухи о своем разводе с Волошиным.

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