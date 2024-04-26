Співачка Оля Цибульська потрапила у ДТП — деталі

Українська співачка Оля Цибульська. Фото: instagram.com/cybulskaya

Українська співачка Оля Цибульська потрапила в автотрощу. Вона понівечила свою машину, однак все минулося без жертв.

Про це зірка розповіла в Instagram.

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Зірка мала невдалий ранок. Вона розповіа, що врізалась на автівці в металічний паркувальний бар'єр.

Оля Цибульська потрапила в ДТП. Фото: instagram.com/cybulskaya

Постраждала лише її автівка, втім ситуація зіпсувала настрій співачці.

"Якась брудна машина. Здається, треба помити. Винна я, бо на своїй машині наїхала на цю металічну хр*нь. Це вже вдруге така ситуація, коли я з висоти машини просто не бачу цей паркувальний металічний п*с*н", — розповіла Оля.

Оля Цибульська потрапила в ДТП. Фото: instagram.com/cybulskaya

Цибульська також зауважила, що аварії можна було б уникнути, якби всі інші люди були небайдужі.

"Одного разу була історія, коли прибиральниця, яка спостерігала з вікна, потім вийшла, каже: "Ой, я дивилася, мені було цікаво, чи ви наїдете чи ні". А цього разу це був чоловік, який стояв курив на сходах будинку, який бачив, що я їду просто на цю хр*нь, не помічаючи її, не крикнув мені, не махнув рукою. Відповідальність моя, але невже нам так п*ф*г просто сказати слово. Давайте будемо допомагати одне одному, це дуже важливо. І особливо у такі скрутні часи", — закликала артистка.

Оля Цибульська потрапила в ДТП. Фото: instagram.com/cybulskaya

Нагадаємо, на концерті співачки Анастасії Приходько раптово вибухнула техніка. Також зірка потрапила в аварію під Черкасами.