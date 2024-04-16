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Анастасія Приходько потрапила у ДТП під Черкасами

16 квітня 2024 11:08
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Анастасія Приходько потрапила у ДТП — фото
Українська співачка Анастасія Приходько. Фото: instagram.com/prykhodko_official/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відома українська співачка Анастасія Приходько потрапила в аварію під Черкасами. Артистка прямувала на запланований концерт.

Про це вона повідомила у Stories на своїй сторінці Instagram.

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Приходько потрапила у аварію

Українська співачка Анастасія Приходько в ніч на 17 квітня їхала в селище Чорнобай (Черкаської області), де в неї запланований концерт.

На щастя, Приходько не постраждала. Зірка опублікувала кадри, на яких її авто забирає евакуатор. 

Приходько потрапила в аварію
Українська співачка Анастасія Приходько втрапила у ДТП. Фото: instagram.com/prykhodko_official/

Артистка зізналася, що така ситуація її неабияк налякала. Вона подякувала всім, хто був небайдужий та допоміг їй у цій стресовій ситуації.

"Я просто в ах**... Дякую всім хто допоміг. Вперше їхала на евакуаторі та везла свою ластівку! Злякалась неймовірно", — повідомила підписникам артистка.

Приходько потрапила в ДТП
Українська співачка Анастасія Приходько втрапила у ДТП. Фото: instagram.com/prykhodko_official/

Приходько повідомила, що не впоралась із кермом через поганий стан доріг і вже знає про те, хто відповідальний за ту ділянку траси, де вона пошкодила своє авто. 

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Українська співачка Анастасія Приходько втрапила у ДТП. Фото: instagram.com/prykhodko_official/

Вночі співачці вдалося дістатися до готелю в Черкасах і повечеряти теплим супом. Зірка подякувала персоналу готелю за турботу.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Приходько назвала причину смерті свого друга, який помер на її концерті у Трускавці Також ми розповідали, що зірка шоу "Холостяк" ледь не загинула у ДТП.

ДТП
Анастасія Приходько

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