Анастасія Приходько потрапила у ДТП — фото

Анастасія Приходько потрапила у ДТП під Черкасами
Відома українська співачка Анастасія Приходько потрапила в аварію під Черкасами. Артистка прямувала на запланований концерт.
Про це вона повідомила у Stories на своїй сторінці Instagram.
Приходько потрапила у аварію
Українська співачка Анастасія Приходько в ніч на 17 квітня їхала в селище Чорнобай (Черкаської області), де в неї запланований концерт.
На щастя, Приходько не постраждала. Зірка опублікувала кадри, на яких її авто забирає евакуатор.
Артистка зізналася, що така ситуація її неабияк налякала. Вона подякувала всім, хто був небайдужий та допоміг їй у цій стресовій ситуації.
"Я просто в ах**... Дякую всім хто допоміг. Вперше їхала на евакуаторі та везла свою ластівку! Злякалась неймовірно", — повідомила підписникам артистка.
Приходько повідомила, що не впоралась із кермом через поганий стан доріг і вже знає про те, хто відповідальний за ту ділянку траси, де вона пошкодила своє авто.
Вночі співачці вдалося дістатися до готелю в Черкасах і повечеряти теплим супом. Зірка подякувала персоналу готелю за турботу.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Приходько назвала причину смерті свого друга, який помер на її концерті у Трускавці Також ми розповідали, що зірка шоу "Холостяк" ледь не загинула у ДТП.
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