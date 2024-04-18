На концерті Анастасії Приходько вибухнув прожектор — деталі

Українська співачка Анастасія Приходько. Фото: instagram/prykhodko_official

Співачка Анастасія Приходько зараз в концертному турі "Холодно". На її виступі в Чигирині стався прикрий випадок — вибухнув прожектор. Це вже не перша прикра подія під час туру співачки — нещодавно у неї помер друг, а пізніше вона навіть потрапила в ДТП.

Про це зірка розповіла в Instagram.

Читайте також:

Анастасія Приходько підозрює, що її концертний тур зурочили

Українська співачка Анастасія Приходько розповіла, що під час її концерту в Чигирині вибухнув прожектор. Вона не на жарт перелякалась. Та навіть замислились над тим, щоб відвідати церкву. Під час її концертного туру "Холодно" відбуваються різні неприємні події.

"У мене під час концерту вибухнув прожектор… Що не день, то якісь пригоди. Треба до церкви! Дякую, Чигирине, за підтримку!" — написала артистка.

Сторіз Анастасії Приходько. Фото: instagram/prykhodko_official

Зірка також розповідала, що їй важко давати концерти в Черкаській області. Там часто лунають повітряні тривоги, які лякають її. Приходько тільки вдома може простіше сприймати ракетні обстріли.

"У Черкасах так багато тривог. Я коли вдома, то не так хвилююсь. Коли я десь у незнайомому місті, то просто лячно", — розповідала вона в сторіз.

Нагадаємо, артистка Анастасія Приходько потрапила в автотрощу — що сталося. Також на її концерті помер член команди — лікарі назвали причину.