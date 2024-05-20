Онучка екссекретаря РНБО Олексія Данілова зізналась, коли його востаннє бачила

Співачка Маша Данілова. Фото: Facebook/100013498603180

Наприкінці березня цього року стало відомо, що колишній секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов продовжить роботу у дипломатії. Президент України Володимир Зеленський погодив його кандидатуру на посаду посла в Молдові. Одна з онучок Данілова, співачка, телеведуча Маша Данілова прокоментувала це.

Відповідне відео з’явилось на YouTube-каналі "Люкс ФМ".

Читайте також:

Маша Данілова про призначення дідуся послом в Молдові

17-річна співачка завітала на вечірку нового шоу відомого продюсера Жені Фешака "Вогняний Фешак", яке скоро зʼявиться на YouTube. Журналістка Наталка Тур запитала в онучки відомого політика, чи не пропонував їй дідусь емігрувати за кордон.

"Ні. Ми нормально спілкуємося. Насправді я не чула, що він в Молдову поїхав. Поки що не доводиться використовувати інтернет-зв’язок. Спілкуємося телефоном", — зазначила молода артистка.

Також Маша Данілова розповіла, коли востаннє бачила дідуся. Зазначимо, офіційно заяви про те, що Олексія Данілова саме призначено послом України у Молдові поки що не було.

"Востаннє бачились на Великдень (5 травня, світський захід відбувся 18 травня під Києвом. — Ред.). Відсвяткували так скромно, по-сімейному. Паски не пекли, але замовили", — підсумувала Маша Данілова.

Політик Олексій Данілов. Фото: Facebook/danilov.oleksiy

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Росії оголосили в розшук Олексія Данілова та експосадовців МВС України. Також ми розповідали, що акторка "Жіночого Кварталу" Ірина Сопонару вперше вийшла заміж і показала фото з весілля.