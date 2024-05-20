Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Онучка екссекретаря РНБО Данілова зізналась, коли його востаннє бачила arrow

Онучка екссекретаря РНБО Данілова зізналась, коли його востаннє бачила

20 травня 2024 22:24
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Онучка екссекретаря РНБО Олексія Данілова зізналась, коли його востаннє бачила
Співачка Маша Данілова. Фото: Facebook/100013498603180
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Наприкінці березня цього року стало відомо, що колишній секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов продовжить роботу у дипломатії. Президент України Володимир Зеленський погодив його кандидатуру на посаду посла в Молдові. Одна з онучок Данілова, співачка, телеведуча Маша Данілова прокоментувала це. 

Відповідне відео з’явилось на YouTube-каналі "Люкс ФМ".

Читайте також:

Маша Данілова про призначення дідуся послом в Молдові

17-річна співачка завітала на вечірку нового шоу відомого продюсера Жені Фешака "Вогняний Фешак", яке скоро зʼявиться на YouTube. Журналістка Наталка Тур запитала в онучки відомого політика, чи не пропонував їй дідусь емігрувати за кордон. 

"Ні. Ми нормально спілкуємося. Насправді я не чула, що він в Молдову поїхав. Поки що не доводиться використовувати інтернет-зв’язок. Спілкуємося телефоном", — зазначила молода артистка. 

Також Маша Данілова розповіла, коли востаннє бачила дідуся. Зазначимо, офіційно заяви про те, що Олексія Данілова саме призначено послом України у Молдові поки що не було.

"Востаннє бачились на Великдень (5 травня, світський захід відбувся 18 травня під Києвом. — Ред.). Відсвяткували так скромно, по-сімейному. Паски не пекли, але замовили", — підсумувала Маша Данілова. 

Політик Олексій Данілов
Політик Олексій Данілов. Фото: Facebook/danilov.oleksiy

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Росії оголосили в розшук Олексія Данілова та експосадовців МВС України. Також ми розповідали, що акторка "Жіночого Кварталу" Ірина Сопонару вперше вийшла заміж і показала фото з весілля.

Олексій Данілов
політики
українські зірки
співачка

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

9 травня 2024

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників

8 травня 2024

00:53 Поляки відмовляються підтримувати Україну на Євробаченні — в чому причина

07:36 Навіщо приходити голяка — експерти розкритикували головний тренд Met Gala 2024

9 травня 2024

22:10 Стало відомо, яка пісня Євробачення встановила рекорд в Spotify