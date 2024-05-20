Внучка экс-секретаря СНБО Алексея Данилова призналась, когда его в последний раз видела

Певица Маша Данилова. Фото: Facebook/100013498603180

В конце марта этого года стало известно, что бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов продолжит работу в дипломатии. Президент Украины Владимир Зеленский согласовал его кандидатуру на должность посла в Молдавии. Одна из внучек Данилова, певица, телеведущая, Маша Данилова прокомментировала это.

Соответствующее видео появилось на YouTube-канале "Люкс ФМ".

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17-летняя певица посетила вечеринку нового шоу известного продюсера Жени Фешака "Вогняний Фешак", которое скоро появится на YouTube. Журналистка Наталка Тур спросила у внучки известного политика, не предлагал ли ей дедушка эмигрировать за границу.

"Нет. Мы нормально общаемся. На самом деле я не слышала, что он в Молдову уехал. Пока не приходится использовать интернет-связь. Общаемся по телефону", — отметила молодая артистка.

Также Маша Данилова рассказала, когда в последний раз видела дедушку. Отметим, официально заявления о том, что Алексей Данилов именно назначен послом Украины в Молдове пока не было.

"В последний раз виделись на Пасху (5 мая, светское мероприятие состоялось 18 мая под Киевом. — Ред.). Отпраздновали так скромно, по-семейному. Паски не пекли, но заказали", — подытожила Маша Данилова.

Алексей Данилов. Фото: Facebook/danilov.oleksiy

Напомним, ранее мы писали, что в России объявили в розыск Алексея Данилова и экс-чиновников МВД Украины. Также мы рассказывали, что актриса "Женского Квартала" Ирина Сопонару впервые вышла замуж и показала фото со свадьбы.