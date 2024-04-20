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Организаторы "Мисс Вселенная Украина" назвали главные ошибки при заполнении анкеты на кастинг

20 апреля 2024 08:24
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Стас Кожушко
Редактор
Главные ошибки в заявках на "Мисс Вселенная Украина"
"Мисс Вселенная Украина 2023" певица, автор песен Ангелина Усанова. Фото: Instagram/missukraine_universe
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Накануне организаторы конкурса красоты "Мисс Вселенная Украина" объявил кастинг. Они получили уже сотни заявок, впрочем, подчеркнули — многие совершают ошибки.

Об этом говорится в соцсетях "Мисс Вселенная Украина".

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Ошибки в заявках на "Мисс Вселенная Украина"

По словам оргкомитета конкурса красоты, самая распространенная ошибка — не отвечать на все вопросы в анкете. Это может расцениваться как то, что у потенциальных участниц нет серьезных намерений. Также не рекомендуется оставлять ссылку на закрытые профили в соцсетях. Организаторы отмечают, что они должны видеть, что о себе красавицы транслируют миру.

В "Мисс Вселенная Украина" отметили еще одну ошибку, которую допускают потенциальные участницы конкурса красоты.

"Заполнять анкету на спешку. Оргкомитет пересматривает сотни, тысячи анкет. Собеседования будут проводиться только с теми кандидатами, чьи анкеты были самыми яркими. Ваши ответы должны раскрывать вашу личность и мотивацию к участию", — подытожили организаторы.

Отметим, что в прошлом году титул "Мисс Вселенная Украина" получила певица, автор песен Ангелина Усанова. На международном конкурсе она не попала в ТОП-20.

Требования к участницам "Мисс Вселенная Украина"

Все кандидатки должны иметь украинское гражданство и активную жизненную позицию. С прошлого года в конкурсе разрешено участвовать замужним и разведенным женщинам, мамам и беременным женщинам. Обязательных требований к возрасту участницы, роста и параметров не выдвигается.

Приветствуются свободное владение английским языком, ораторские способности, целеустремленность, интересная профессия, социальные взносы и желание заявить о себе миру.

Напомним, ранее мы писали, что искусственный интеллект объявил первый в мире конкурс красоты. Также мы рассказывали, что украинка очаровала изысканным платьем для "Мисс Мира-2024".

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конкурс красоты
модель
кастинг

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