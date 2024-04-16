Врода та розум — штучний інтелект оголосив перший у світі конкурс краси

Штучний інтелект шукає найгарнішу дівчину. Фото: Fanvue

У мережі шукають учасниць для першого у світі конкурсу краси, оголошеного штучним інтелектом. Грошова винагорода 20 000 доларів США.

Про це пише Daily Mail.

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У конкурсі Fanvue Miss AI жінки, створені штучним інтелектом, змагатимуться перед суддівською колегією: моделями, які створив штучний інтелект. Конкурсанток оцінюватимуть за красою, впливом у соціальних мережах і використанням їхніми творцями інструментів ШІ.

Штучний інтелект шукає найгарнішу дівчину. Фото: Fanvue

Вілл Монанідж, співзасновник Fanvue, каже, що сподівається, що ці події "стануть Оскаром творців ШІ".

Щоб взяти участь, потрібно лише надіслати згенероване штучним інтелектом зображення жінки та надати відповіді на список запитань.

Ці запитання варіюються від таких як "як зробити світ кращим?" до технічних деталей використовуваного ШІ.

Штучний інтелект шукає найгарнішу дівчину. Фото: Fanvue

Компанія Fanvue, яка організовує церемонію нагородження, каже, що очікує тичячі учасників, які будуть зведені до 10 найкращих перед тим, як останні три будуть оголошені на онлайн-церемонії нагородження в травні.

Їх оцінюватиме група експертів із чотирьох суддів, які мають досвід у світі краси, маркетингу та моделювання.

Однак, мабуть, найбільш незвичайною деталлю конкурсу є те, що навіть деякі судді будуть створені ШІ.

До групи входять два "творці ШІ", Айтана Лопес та Емілі Пеллігріні, кожна з яких має сотні тисяч підписників у соціальних мережах.

Штучний інтелект шукає найгарнішу дівчину. Фото: Fanvue

У багатьох відношеннях процедура буде схожа на будь-який інший конкурс краси.

Окрім того факту, що жоден із учасників не є людиною, інша велика відмінність полягає в тому, що використання технологій буде ключовою категорією суддівства.

Учасників конкурсу оцінюватимуть відповідно до їхніх "вмінь та впровадження інструментів ШІ для створення своїх цифрових шедеврів".

Зокрема, Fanvue зазначає, що бали потрібно нараховувати за деталі навколо очей і рук — зони, з якими деякі генератори зображень ШІ мають проблеми.

Штучний інтелект шукає найгарнішу дівчину. Фото: Fanvue

Учасників також оцінюватимуть за їхнім "впливом у соціальних мережах" і набиратимуть бали відповідно до кількості їхніх шанувальників і того, як вони взаємодіють із підписниками.

В анкеті заявки тих, хто реєструється на конкурс, також запитують про їхній загальний дохід на різних платформах.

Штучний інтелект шукає найгарнішу дівчину. Фото: Fanvue

Хоча це може здатися незвичайним, головна мета створення моделей штучного інтелекту — заробляти гроші через соціальні мережі.

Айтану Лопес, творіння іспанської медіакомпанії The Clueless, часто можна побачити в їх Instagram в одязі від Victoria's Secret, Guess і Brandy Melville.

Нагадаємо, штучний інтелект "образив" Тейлор Свіфт. А модель, яку створив ШІ прикрасила вперше чоловічий журнал.