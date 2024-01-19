Остання дружина засновника Playboy розсекретила деякі фрагменти своїх мемуарів

Г'ю та Крістал Гефнери. Фото: Elayne Lodge

Американська модель Крістал Гефнер, третя і остання дружина засновника глянцю Playboy Г’ю Гефнера, готує до релізу свої мемуари "Тільки добрі речі: вижити з Playboy і знайти себе". В рамках промо вона розповіла деякі подробиці життя з відомим видавцем та його правила.

Про це повідомляє видання Page Six.

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37-річна Крістал зізналась, що Г’ю встановлював комендантську годину у своєму будинку, коли не було вечірок та відправляв її та інших красунь відпочивати о шостій вечора. Також Хефнер, за словами його останньої дружини, змушував їх фарбувати волосся в блонд, робити манікюр певних кольорів та безліч інших вимог. Жінка назвала їх токсичними.

"Наш лак для нігтів не може бути ніяким іншим, крім якогось нейтрального кольору, без французького манікюру. Він критикував, коли бачив відросле коріння. Тож мені доводилось відбілювати його, і це спалило мою шкіру голови. У мене з’явилися пухирі", — заявила Крістал.

Жінка розповіла, що попри всю розкіш маєтку, постійні вечірки залишили його в стані занепаду.

"Це місце насправді не так добре прибирають, і там є цвіль. Через деякий час воно просто здається занедбаним і грубим. Тварини навіть починали помирати", — продовжувала шокувати Крістал.

Маєток Г'ю Гефнера, в якому проходили вечірки Playboy. Фото: Library of Congress

За її словами, вона почувала себе пригніченою та страждала. Але сама обрала такий спосіб життя. Крістал також зізналася, що ніколи не була закохана у видавничого магната і вирішила вийти за нього заміж лише після того, як розірвала токсичні стосунки з сином доктора Філа Джордана.

"Я зрозуміла, що маю справу з дійсно великим дисбалансом сил. Це здавалося світом успіху та фантазії, але кожному доводиться спати з 80-річним. Є ціна. Усе має ціну", — підсумувала дівчина з обкладинки Playboy.

Крістал вийшла заміж за Г'ю 2012 року, коли їй було 26, а йому 86. Гефнер помер у вересні 2021-го у віці 91 року від зупинки серця під час боротьби з кишковою паличкою та септицемією (зараженням крові). Після його смерті красуня не стала повертати своє прізвище.

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