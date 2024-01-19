Последняя жена основателя Playboy рассекретила некоторые фрагменты своих мемуаров

Хью и Кристал Хефнеры. Фото: Elayne Lodge

Американская модель Кристал Хефнер, третья и последняя жена основателя глянца Playboy Хью Гефнера, готовит к релизу свои мемуары "Только хорошие вещи: выжить с Playboy и обрести себя". В рамках промо она рассказала некоторые подробности жизни с известным издателем и его правила.

Об этом сообщает издание Page Six.

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37-летняя Кристал призналась, что Хью устанавливал комендантский час в своем доме, когда не было вечеринок, и отправлял ее и других красавиц отдыхать в шесть вечера. Также Хефнер, по словам его последней жены, заставлял их красить волосы в блонд, делать маникюр определенных цветов и множество других требований. Женщина назвала их токсичными.

"Наш лак для ногтей не может быть никаким другим, кроме какого-то нейтрального цвета, без французского маникюра. Он критиковал, когда видел отросшие корни. Поэтому мне приходилось отбеливать их, и это сожгло мою кожу головы. У меня появились пузыри", — заявила Кристал.

Женщина рассказала, что при всей роскоши поместья, постоянные вечеринки оставили его в состоянии упадка.

"Это место действительно не так хорошо убирают, и там есть плесень. Через некоторое время оно просто кажется заброшенным и грубым. Животные даже начинали умирать", — продолжила шокировать Кристал.

Имение Хью Хефнера, в котором проходили вечеринки Playboy. Фото: Library of Congress

По ее словам, она чувствовала себя подавленной и страдала. Но сама избрала такой образ жизни. Кристалл также призналась, что никогда не была влюблена в издательского магната и решила выйти за него замуж только после того, как разорвала токсические отношения с сыном доктора Фила Джордана.

"Я поняла, что имею дело с действительно большим дисбалансом сил. Это казалось миром успеха и фантазии, но каждому приходится спать с 80-летним. Есть цена. Все имеет цену", — подытожила девушка с обложки Playboy.

Кристал вышла замуж за Хью в 2012-м, когда ей было 26, а ему 86. Хефнер умер в сентябре 2017-го в возрасте 91 года от остановки сердца во время борьбы с кишечной палочкой и септицемией (заражением крови). После его смерти красавица не стала возвращать свою фамилию.

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