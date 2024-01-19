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Емілі Ратаковські у гламурній фотосесії показала результати ботокс-процедур

19 січня 2024 16:34
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Емілі Ратаковські у гламурній фотосесії показала результати ботокс-процедур
Модель Емілі Ратаковські. Фото: instagram.com/emrata/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Модель Емілі Ратаковські з'явилася на обкладинці британського Glamour. Красуня висловилася про те, як змінилося її ставлення до фемінізму.

Фото з'явились у соціальній мережі видання.

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32-річна модель позувала в чорному шкіряному бюстгальтері та відкритій білій сукні. В інтерв'ю вона згадала також про ботокс, ін'єкції якого робить, щоб зберегти красу, але зазначає, що знає міру: "Я колю ботокс. Моє обличчя все ще рухається, чим я дуже пишаюся".

Зірка розповіла про те, як змінилося її ставлення до фемінізму та можливості жінок робити вибір. Вона згадала відомий музичний кліп Blurred Lines, у якому знімалася і який приніс їй популярність, і зазначила, що зараз це виглядає зовсім не так, як їй здавалося тоді.

 

Модель Емілі Ратаковські. Фото: instagram.com/emrata/
Модель Емілі Ратаковські. Фото: instagram.com/emrata/

 

Модель Емілі Ратаковські. Фото: instagram.com/emrata/
Модель Емілі Ратаковські. Фото: instagram.com/emrata/

 

Модель Емілі Ратаковські. Фото: instagram.com/emrata/
Модель Емілі Ратаковські. Фото: instagram.com/emrata/

 

Модель Емілі Ратаковські. Фото: instagram.com/emrata/
Модель Емілі Ратаковські. Фото: instagram.com/emrata/

 

Модель Емілі Ратаковські. Фото: instagram.com/emrata/
Модель Емілі Ратаковські. Фото: instagram.com/emrata/

 

Модель Емілі Ратаковські. Фото: instagram.com/emrata/
Модель Емілі Ратаковські. Фото: instagram.com/emrata/

 

Модель Емілі Ратаковські. Фото: instagram.com/emrata/
Модель Емілі Ратаковські. Фото: instagram.com/emrata/

 

Модель Емілі Ратаковські. Фото: instagram.com/emrata/
Модель Емілі Ратаковські. Фото: instagram.com/emrata/

"Так, це було весело і надавало сил, такі моменти теж були. Але також були моменти на знімальному майданчику, коли було ясно видно, хто насправді при владі", — сказала вона.

У цьому кліпі вона знімалася топлес, і тоді, у 20 років, їй здавалося, що рішення роздягтися "розширює можливості". Тепер вона зрозуміла, що це рішення було проблемним — оскільки кожна жінка, яка прийшла до успіху завдяки своїй зовнішності, насправді завдячує цим чоловікам, чиє бажання дало їм такі можливості.

Ратаковські прокоментувала і свою надмірну, на думку багатьох користувачів мережі, відвертість. Це, як вважає Ратаковські, можуть використати проти неї на тлі боротьби за опіку над сином Сільвестром із колишнім чоловіком Себастьяном Бір-Макклардом: "У боротьбі за опіку, якщо ви мати-одиначка і зустрічаєтеся з кимось, це має не дуже добрий вигляд".

Нагадаємо, пишнотіла Лана Дель Рей похизувалася формами у шовковій білизні від Кім Кардаш’ян.

Раніше Сальма Гайєк здійняла фурор у мережі оголеною фотосесією.

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зірки
фотосесія
ботокс

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