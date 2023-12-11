Остапчук с молодой женой показали свою елку — видео
До Рождества и Нового года остается все меньше времени. Украинцы начинают украшать елки в своих домах. Так сделали и шоумен Владимир Остапчук с 23-летней избранницей, блогершей Екатериной Полтавской.
Соответствующее видео появилось в соцсетях Остапчука.
Новогодняя елка Владимира Остапчука
Звездная пара решила в этом году украсить елку минималистично. Полтавская рассказала подписчикам, что это была ее инициатива.
"Думаю, как сказать ему, что те игрушки, которые он купил в прошлом году на кучу денег, в этом году не нужны. Потому что я хочу украсить елку только гирляндой", — написала в своих сториз Полтавская.
Шоумен лаконично подписал видео: "Мы в последний вагон со своим джингл белсом". Больше деталей декора новогодней елки в своих сториз вновь показала молодая блогерша. Полтавская опубликовала фотографию, на которой под елкой стоят две игрушки.
В комментариях под видео с поцелуями звездной пары и украшением елки подписчики Владимира и Екатерины оставили в основном комплименты и шутки.
- Я все время переживала, чтобы свеча не подожгла волосы Кати
- Катя такая хрупкая кроха
- Волновалась за волосы больше, чем за себя
- Елка красивая, и пара отличная. Счастья вам
Напомним, ранее мы писали, как Полтавская выпросила у Остапчука подарок на Николая за 60 тысяч гривен. Также мы рассказывали, что молодая жена Остапчука ответила на провокационный вопрос о его бывших.
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