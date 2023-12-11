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Остапчук с молодой женой показали свою елку — видео

11 декабря 2023 21:37
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Остапчук с молодой женой показали свою елку — видео
Шоумен Владимир Остапчук и блогерша Екатерина Полтавская. Фото: Instagram/poka.tya
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

До Рождества и Нового года остается все меньше времени. Украинцы начинают украшать елки в своих домах. Так сделали и шоумен Владимир Остапчук с 23-летней избранницей, блогершей Екатериной Полтавской.

Соответствующее видео появилось в соцсетях Остапчука.

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Звездная пара решила в этом году украсить елку минималистично. Полтавская рассказала подписчикам, что это была ее инициатива.

"Думаю, как сказать ему, что те игрушки, которые он купил в прошлом году на кучу денег, в этом году не нужны. Потому что я хочу украсить елку только гирляндой", — написала в своих сториз Полтавская.

Шоумен лаконично подписал видео: "Мы в последний вагон со своим джингл белсом". Больше деталей декора новогодней елки в своих сториз вновь показала молодая блогерша. Полтавская опубликовала фотографию, на которой под елкой стоят две игрушки.

Игрушки под елкой Остапчука и Полтавской. Скриншот: Instagram/poka.tya

В комментариях под видео с поцелуями звездной пары и украшением елки подписчики Владимира и Екатерины оставили в основном комплименты и шутки.

  • Я все время переживала, чтобы свеча не подожгла волосы Кати
  • Катя такая хрупкая кроха
  • Волновалась за волосы больше, чем за себя
  • Елка красивая, и пара отличная. Счастья вам

Напомним, ранее мы писали, как Полтавская выпросила у Остапчука подарок на Николая за 60 тысяч гривен. Также мы рассказывали, что молодая жена Остапчука ответила на провокационный вопрос о его бывших.

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