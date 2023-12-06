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Полтавська розповіла, як випросила у Остапчука подарунок на Миколая за 60 тисяч гривень

6 грудня 2023 16:43
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
Полтавська розповіла, як випросила у Остапчука подарунок на Миколая за 60 тисяч гривень
Катерина Полтавська і Володимир Остапчук. Фото: instagram.com/poka.tya
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

Молода дружина Володимира Остапчука — Катерина Полтавська — розповіла, що на день Святого Миколая отримала каблучку з жовтого золота з діамантами. Проте подарунок був очікуваним, адже вона заздалегідь попросила у коханого подарувати саме цю каблучку.

Про це дівчина розповіла у сторіс в Instagram

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Завжди каже прямо 

Третя дружина ведучого Володимира Остапчука — Катерина Полтавська — часто отримує коштовні подарунки від свого чоловіка і полюбляє розповідати про це у своєму блозі в Instagram. 

Цього разу Катя показала, що на честь свята Миколая отримала у подарунок золоту каблучку з діамантами від відомого українського бренду. 

 

Скриншот зі сторіс instagram.com/poka.tya

Проте дівчина розповіла, що знала про подарунок, адже сама просила у Володимира саме таку каблучку. У сторіс Катя показала переписку з коханим напередодні у якій скидає фото прикраси, її параметри і розмір, на що чоловік відповів: "Починається", вочевидь не здивований таким запитом від дружини. 

 

Скриншот зі сторіс instagram.com/poka.tya

Полтавська показала і сам подарунок. Така каблучка на сайті бренду коштує 60 тисяч гривень, проте за знижках її можна придбати за 33 тисячі гривень.

 

Скриншот каблучки з сайту sovajewels.com

Цією каблучкою дівчина доповнила свою іншу прикрасу від відомого ювелірного бренду Cartier, яке коштує близько двох з половиною тисяч доларів, а це більше 80 тисяч гривень. 

 

Скриншот зі сторіс instagram.com/poka.tya
Скриншот каблучки з сайту cartier.com

Дівчина подякувала "Святому Володимиру", як сама назвала свого чоловіка і розповіла підписникам, що завжди каже прямо щодо подарунків. 

"Я просто завжди кажу прямо, а не натякаю. Прийшла вчора і сказала: "А я знаю, що мені подарує Миколай". Мені мій спокій важливіший, ніж гра: "Вгадай, що я хочу і чи хочу взагалі", — написала Катя у сторіс. 

Нагадаємо, молода дружина Остапчука підігріла чутки про її вагітність. 

Також ми писали, що дружина Остапчука відповіла на провокативне запитання про його колишніх. 

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