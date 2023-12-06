Полтавська розповіла, як випросила у Остапчука подарунок на Миколая за 60 тисяч гривень
Молода дружина Володимира Остапчука — Катерина Полтавська — розповіла, що на день Святого Миколая отримала каблучку з жовтого золота з діамантами. Проте подарунок був очікуваним, адже вона заздалегідь попросила у коханого подарувати саме цю каблучку.
Про це дівчина розповіла у сторіс в Instagram.
Завжди каже прямо
Третя дружина ведучого Володимира Остапчука — Катерина Полтавська — часто отримує коштовні подарунки від свого чоловіка і полюбляє розповідати про це у своєму блозі в Instagram.
Цього разу Катя показала, що на честь свята Миколая отримала у подарунок золоту каблучку з діамантами від відомого українського бренду.
Проте дівчина розповіла, що знала про подарунок, адже сама просила у Володимира саме таку каблучку. У сторіс Катя показала переписку з коханим напередодні у якій скидає фото прикраси, її параметри і розмір, на що чоловік відповів: "Починається", вочевидь не здивований таким запитом від дружини.
Полтавська показала і сам подарунок. Така каблучка на сайті бренду коштує 60 тисяч гривень, проте за знижках її можна придбати за 33 тисячі гривень.
Цією каблучкою дівчина доповнила свою іншу прикрасу від відомого ювелірного бренду Cartier, яке коштує близько двох з половиною тисяч доларів, а це більше 80 тисяч гривень.
Дівчина подякувала "Святому Володимиру", як сама назвала свого чоловіка і розповіла підписникам, що завжди каже прямо щодо подарунків.
"Я просто завжди кажу прямо, а не натякаю. Прийшла вчора і сказала: "А я знаю, що мені подарує Миколай". Мені мій спокій важливіший, ніж гра: "Вгадай, що я хочу і чи хочу взагалі", — написала Катя у сторіс.
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