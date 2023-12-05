Памела Андерсон без мейкапу, Сем Сміт на підборах — у Лондоні пройшла щорічна модна премія
В лондонському Альберт-Холі відбулася щорічна премія 2023 Fashion Awards, на якій нагороджували найяскравіших представників модної індустрії. На одному з найстильніших світових заходів зібралося близько трьох тисяч людей, серед них і всесвітньо відомі зірки. Майже кожен гість намагався вразити стильним образом на червоному хіднику, попри те, що йшов дощ.
Про це пише Daily Mail.
Чим дивували зірки на чевоному хіднику
Червоний, чорний і білий — саме ці кольори стали основними на цьогорічному заході 2023 Fashion Awards, який проходив у Лондоні. Найбільшої уваги на хіднику привернула дружина Джорджа Клуні — правозахисниця Амаль Клуні, яка обрала розкішну сукню Versace із паєтковим оздобленням, що з верху до низу змінює колір.
Здивувала своїм "луком" співачка Ріта Ора. Якщо спереду зірка мала досить простий вигляд, адже обрала класичну чорну вечірню сукню, то вид Ори зі спини повністю змінював враження. У співачки була оголена спина, а з неї нібито росли шипи. Вона була схожа на чарівну істоту.
У стилі тотал-блек також з’явилися моделі Кейт Мосс і Розі Гантінгтон-Вайтлі. Обидві обрали довгі чорні сукні легкого крою. Сукня Розі стильно відкривала живіт.
Акторка Гвінет Пелтроу з'явилася на 2023 Fashion Awards у червоній вечірній сукні від Valentino. Вона також одягнула прозорий довгий кардиган з пір'ям, у колір сукні.
Акторка Енн Гетевей у елегантній сукні молочного кольору пройшлася хідником у чудовому настрої. Незвичайний крій сукні з перлинами і масивне кольє зробили вихід зірки досить яскравим.
Одним з найбільш епатажних гостей 2023 Fashion Awards став співак Сем Сміт. На червону доріжку він вийшов у чорному костюмі з блейзером з об'ємними плечима, спідницею, у панчохах і у чоботах на великих підборах. Свій образ "тотал-блек" доповнив малесенькою сумочкою. На самій же церемонії співак був у чорній пишній сукні. І недарма він так готувався до події, адже отримав нагороду: його назвали "Культурним іноватором" року.
Найпростіший, але не менш дивний образ був у Памели Андерсон. 56-річна акторка вийшла на хідник у білому костюмі, без макіяжу і зачіски. Вона зізналася, що почуває себе вільною без косметики і у комфортному одязі.
Нагадаємо, Марго Роббі, Наталі Портман та елегантна Пенелопа Крус сяяли на врученні кінопремії.
Також ми писали, що Памела Андерсон відмовилася від макіяжу у фотосесії відомого глянцю.
Читайте Новини.LIVE!