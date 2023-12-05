Памела Андерсон без мейкапу, Сем Сміт на підборах — у Лондоні пройшла щорічна модна премія

Співак Сем Сміт на 2023 Fashion Awards. Фото: instagram.com/samsmith

В лондонському Альберт-Холі відбулася щорічна премія 2023 Fashion Awards, на якій нагороджували найяскравіших представників модної індустрії. На одному з найстильніших світових заходів зібралося близько трьох тисяч людей, серед них і всесвітньо відомі зірки. Майже кожен гість намагався вразити стильним образом на червоному хіднику, попри те, що йшов дощ.

Про це пише Daily Mail.

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Червоний, чорний і білий — саме ці кольори стали основними на цьогорічному заході 2023 Fashion Awards, який проходив у Лондоні. Найбільшої уваги на хіднику привернула дружина Джорджа Клуні — правозахисниця Амаль Клуні, яка обрала розкішну сукню Versace із паєтковим оздобленням, що з верху до низу змінює колір.

Амаль Клуні на 2023 Fashion Awards. Фото: Shutterstock

Здивувала своїм "луком" співачка Ріта Ора. Якщо спереду зірка мала досить простий вигляд, адже обрала класичну чорну вечірню сукню, то вид Ори зі спини повністю змінював враження. У співачки була оголена спина, а з неї нібито росли шипи. Вона була схожа на чарівну істоту.

Ріта Ора на 2023 Fashion Awards. Фото: GoffPhotos.com

У стилі тотал-блек також з’явилися моделі Кейт Мосс і Розі Гантінгтон-Вайтлі. Обидві обрали довгі чорні сукні легкого крою. Сукня Розі стильно відкривала живіт.

Кейт Мосс на 2023 Fashion Awards. Фото: WireImage

Розі Гантінгтон-Вайтлі на 2023 Fashion Awards. Фото: АР

Акторка Гвінет Пелтроу з'явилася на 2023 Fashion Awards у червоній вечірній сукні від Valentino. Вона також одягнула прозорий довгий кардиган з пір'ям, у колір сукні.

Гвінет Пелтроу на 2023 Fashion Awards. Фото: РА

Акторка Енн Гетевей у елегантній сукні молочного кольору пройшлася хідником у чудовому настрої. Незвичайний крій сукні з перлинами і масивне кольє зробили вихід зірки досить яскравим.

Енн Гетевей на 2023 Fashion Awards. Фото: GoffPhotos.com

Одним з найбільш епатажних гостей 2023 Fashion Awards став співак Сем Сміт. На червону доріжку він вийшов у чорному костюмі з блейзером з об'ємними плечима, спідницею, у панчохах і у чоботах на великих підборах. Свій образ "тотал-блек" доповнив малесенькою сумочкою. На самій же церемонії співак був у чорній пишній сукні. І недарма він так готувався до події, адже отримав нагороду: його назвали "Культурним іноватором" року.

Найпростіший, але не менш дивний образ був у Памели Андерсон. 56-річна акторка вийшла на хідник у білому костюмі, без макіяжу і зачіски. Вона зізналася, що почуває себе вільною без косметики і у комфортному одязі.

Нагадаємо, Марго Роббі, Наталі Портман та елегантна Пенелопа Крус сяяли на врученні кінопремії.

Також ми писали, що Памела Андерсон відмовилася від макіяжу у фотосесії відомого глянцю.