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Памела Андерсон без мейкапу, Сем Сміт на підборах — у Лондоні пройшла щорічна модна премія

5 грудня 2023 11:59
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
Памела Андерсон без мейкапу, Сем Сміт на підборах — у Лондоні пройшла щорічна модна премія
Співак Сем Сміт на 2023 Fashion Awards. Фото: instagram.com/samsmith
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

В лондонському Альберт-Холі відбулася щорічна премія 2023 Fashion Awards, на якій нагороджували найяскравіших представників модної індустрії. На одному з найстильніших світових заходів зібралося близько трьох тисяч людей, серед них і всесвітньо відомі зірки. Майже кожен гість намагався вразити стильним образом на червоному хіднику, попри те, що йшов дощ. 

Про це пише Daily Mail

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Червоний, чорний і білий — саме ці кольори стали основними на цьогорічному заході 2023 Fashion Awards, який проходив у Лондоні. Найбільшої уваги на хіднику привернула дружина Джорджа Клуні — правозахисниця Амаль Клуні, яка  обрала розкішну сукню Versace із паєтковим оздобленням, що з верху до низу змінює колір.

 

Амаль Клуні
Амаль Клуні на 2023 Fashion Awards. Фото: Shutterstock

Здивувала своїм "луком" співачка Ріта Ора. Якщо спереду зірка мала досить простий вигляд, адже обрала класичну чорну вечірню сукню, то вид Ори зі спини повністю змінював враження. У співачки була оголена спина, а з неї нібито росли шипи. Вона була схожа на чарівну істоту. 

 

Ріта Ора
Ріта Ора на 2023 Fashion Awards. Фото: GoffPhotos.com

У стилі тотал-блек також з’явилися моделі Кейт Мосс і Розі Гантінгтон-Вайтлі. Обидві обрали довгі чорні сукні легкого крою. Сукня Розі стильно відкривала живіт. 

 

Гайді Клум
Кейт Мосс на 2023 Fashion Awards. Фото: WireImage
Розі Ганінгтон Уайтлі
Розі Гантінгтон-Вайтлі на 2023 Fashion Awards. Фото: АР

Акторка Гвінет Пелтроу з'явилася на 2023 Fashion Awards у червоній вечірній сукні від Valentino. Вона також одягнула прозорий довгий кардиган з пір'ям, у колір сукні. 

 

Гвінет Пелтроу на 2023 Fashion Awards. Фото: РА

Акторка Енн Гетевей у елегантній сукні молочного кольору пройшлася хідником у чудовому настрої. Незвичайний крій сукні з перлинами і масивне кольє зробили вихід зірки досить яскравим. 

 

Енн Гетувей
Енн Гетевей на 2023 Fashion Awards. Фото: GoffPhotos.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Одним з найбільш епатажних гостей 2023 Fashion Awards став співак Сем Сміт. На червону доріжку він вийшов у чорному костюмі з блейзером з об'ємними плечима, спідницею, у панчохах і у чоботах на великих підборах. Свій образ "тотал-блек" доповнив малесенькою сумочкою. На самій же церемонії співак був у чорній пишній сукні. І недарма він так готувався до події, адже отримав нагороду: його назвали "Культурним іноватором" року. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Найпростіший, але не менш дивний образ був у Памели Андерсон. 56-річна акторка вийшла на хідник у білому костюмі, без макіяжу і зачіски. Вона зізналася, що почуває себе вільною без косметики і у комфортному одязі. 

 

Нагадаємо, Марго Роббі, Наталі Портман та елегантна Пенелопа Крус сяяли на врученні кінопремії

Також ми писали, що Памела Андерсон відмовилася від макіяжу у фотосесії відомого глянцю.

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