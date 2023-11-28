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Марго Роббі, Наталі Портман та елегантна Пенелопа Крус сяяли на врученні кінопремії

28 листопада 2023 13:49
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Марго Роббі, Наталі Портман та елегантна Пенелопа Крус сяяли на врученні кінопремії
Акторка Марго Роббі з чоловіком. Фото: Reuters
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Акторка Марго Роббі у компанії зіркових колег відвідала церемонію вручення незалежної кінопремії Gotham Independent Film Awards. Роббі вийшла на червону доріжку разом з чоловіком Томом Акерлі.

Про це пише Daily Mail.

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Серед запроених на вечір були Пенелопа Крус, Леонрадо Ді Капріо, Бредлі Купер, Наталі Портман та багато інших. Зірка "Барбі" Марго Роббі обрала для премії атласну сукню в стилі ретро під напівпрозорою накидкою. Дворазова номінантка на "Оскар" доповнила свій шикарний ансамбль металевим клатчем, взуттям на підборах, перлинними сережками та шкіряними рукавичками. Уклала волосся в ідеально зачесаний хвіст і доповнила образ спокійним макіяжем, щоб підкреслити свою природну красу.

 

Акторка Марго Роббі. Фото: Reuters
Акторка Марго Роббі. Фото: Reuters

 

Акторка Пенелопа Крус. Фото: Reuters
Акторка Пенелопа Крус. Фото: Reuters

 

Актор Леонардо Ді Капріо. Фото: Reuters
Актор Леонардо Ді Капріо. Фото: Reuters

 

Актор Бредлі Купер. Фото: Reuters
Актор Бредлі Купер. Фото: Reuters

 

Акторка Наталі Портман. Фото: Reuters
Акторка Наталі Портман. Фото: Reuters

Її образ був натхненний сукнею "Чорна магія" Барбі, яка, за чутками, була одним із улюблених нарядів Рут Хендлер, яка створила Барбі. Вбрання було випущено між 1964 і 1965 роками.

Чоловік-продюсер, за якого Роббі вийшла заміж у 2016 році, підтримав її того вечора.

Раніше Марго розвіяла будь-які надії на продовження "Барбі".

"Я думаю, що ми вклали в це все. Ми створювали це не як трилогію чи щось подібне", — сказала акторка.

Натомість акторка сподівається, що успіх фільму, який заробив понад 1,4 мільярда доларів у всьому світі, закладе основу для більш оригінальних проєктів, особливо тих, які ведуть жінки.

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