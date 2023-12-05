Памела Андерсон без макияжа, Сэм Смит на каблуках — в Лондоне прошла ежегодная модная премия

Певец Сэм Смит на 2023 Fashion Awards. Фото: instagram.com/samsmith

В лондонском Альберт-Холле состоялась ежегодная премия 2023 Fashion Awards, на которой награждали самых ярких представителей модной индустрии. На одном из самых стильных мировых мероприятий собралось около 3 тысяч человек, среди них и всемирно известные звезды. Почти каждый гость пытался поразить стильным образом на красной дорожке, несмотря на то, что шел дождь.

Об этом пишет Daily Mail.

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Красный, черный и белый — именно эти цвета стали основными на мероприятии 2023 Fashion Awards, которое проходило в Лондоне. Наибольшее внимание на дорожке привлекла жена Джорджа Клуни — правозащитница Амаль Клуни, которая выбрала роскошное платье Versace с пайеточным убранством, которое меняет цвет сверху донизу.

Почти Клуни в 2023 Fashion Awards. Фото: Shutterstock

Удивила своим "луком" певица Рита Ора. Если спереди звезда выглядела довольно просто, ведь выбрала классическое черное вечернее платье, то вид Оры со спины полностью менял впечатление. У певицы была обнажена спина, а из нее якобы росли шипы. Она была похожа на волшебное существо.

Рита Ора на 2023 Fashion Awards. Фото: GoffPhotos.com

В стиле тотал-блэк также появились модели Кейт Мосс и Рози Гантингтон-Уайтли. Обе выбрали длинные черные платья легкого кроя. Платье Рози стильно открывало живот.

Кейт Мосс на 2023 Fashion Awards. Фото: WireImage

Рози Гантингтон Уайтли на 2023 Fashion Awards. Фото: АР

Актриса Гвинет Пэлтроу появилась на "2023 Fashion Awards" в красном вечернем платье от Valentino. Она также надела прозрачный длинный кардиган с перьями в цвет платья.

Гвинет Пэлтроу на 2023 Fashion Awards. Фото: РА

Актриса Энн Гетевей в элегантном платье молочного цвета прошлась дорожкой в отличном настроении. Необычный крой платья с жемчужинами и массивное колье сделали выход звезды довольно ярким.

Энн Гетевей на 2023 Fashion Awards. Фото: GoffPhotos.com

Одним из самых эпатажных гостей 2023 Fashion Awards стал певец Сэм Смит. На красную дорожку он вышел в черном костюме с блейзером с объемными плечами, юбкой, чулками и сапогами на большом каблуке. Свой образ "тотал-блэк" дополнил крошечной сумочкой.

На самой же церемонии певец был в черном пышном платье. И не зря он так готовился к событию, ведь получил награду: его назвали "Культурным инноватором" года.

Самый простой, но не менее удивительный образ был у Памелы Андерсон. 56-летняя актриса вышла на дорожку в белом костюме, без макияжа и прически. Она призналась, что чувствует себя свободной без косметики и в комфортной одежде.

Напомним, Марго Робби, Натали Портман и элегантная Пенелопа Крус сияли на вручении кинопремии.

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