Памела Андерсон без макияжа, Сэм Смит на каблуках — в Лондоне прошла ежегодная модная премия
В лондонском Альберт-Холле состоялась ежегодная премия 2023 Fashion Awards, на которой награждали самых ярких представителей модной индустрии. На одном из самых стильных мировых мероприятий собралось около 3 тысяч человек, среди них и всемирно известные звезды. Почти каждый гость пытался поразить стильным образом на красной дорожке, несмотря на то, что шел дождь.
Об этом пишет Daily Mail.
Чем удивляли звезды на красной дорожке
Красный, черный и белый — именно эти цвета стали основными на мероприятии 2023 Fashion Awards, которое проходило в Лондоне. Наибольшее внимание на дорожке привлекла жена Джорджа Клуни — правозащитница Амаль Клуни, которая выбрала роскошное платье Versace с пайеточным убранством, которое меняет цвет сверху донизу.
Удивила своим "луком" певица Рита Ора. Если спереди звезда выглядела довольно просто, ведь выбрала классическое черное вечернее платье, то вид Оры со спины полностью менял впечатление. У певицы была обнажена спина, а из нее якобы росли шипы. Она была похожа на волшебное существо.
В стиле тотал-блэк также появились модели Кейт Мосс и Рози Гантингтон-Уайтли. Обе выбрали длинные черные платья легкого кроя. Платье Рози стильно открывало живот.
Актриса Гвинет Пэлтроу появилась на "2023 Fashion Awards" в красном вечернем платье от Valentino. Она также надела прозрачный длинный кардиган с перьями в цвет платья.
Актриса Энн Гетевей в элегантном платье молочного цвета прошлась дорожкой в отличном настроении. Необычный крой платья с жемчужинами и массивное колье сделали выход звезды довольно ярким.
Одним из самых эпатажных гостей 2023 Fashion Awards стал певец Сэм Смит. На красную дорожку он вышел в черном костюме с блейзером с объемными плечами, юбкой, чулками и сапогами на большом каблуке. Свой образ "тотал-блэк" дополнил крошечной сумочкой.
На самой же церемонии певец был в черном пышном платье. И не зря он так готовился к событию, ведь получил награду: его назвали "Культурным инноватором" года.
Самый простой, но не менее удивительный образ был у Памелы Андерсон. 56-летняя актриса вышла на дорожку в белом костюме, без макияжа и прически. Она призналась, что чувствует себя свободной без косметики и в комфортной одежде.
Напомним, Марго Робби, Натали Портман и элегантная Пенелопа Крус сияли на вручении кинопремии.
Также мы писали, что Памела Андерсон отказалась от макияжа в фотосессии известного глянца.
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