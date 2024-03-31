У Parfeniuk народилась дитина — якої статі

Український співак Parfeniuk. Фото: instagram/parfeniuk_13

Хітмейкер "Провела екскурсію" та "Відкриваючись" Parfeniuk став батьком. В нього та його дівчини народилась донька Софія.

Про це вони розповіли в Instagram.

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У Parfeniuk народилась донька Софія

Популярний співак Ілля Парфенюк, більш відомий під псевдо Parfeniuk, став батьком. У 22 років в нього та блогерки "Сімбочки" народилась донька. Її назвали Софією.

Сторіз блогерки Сімбочки. Фото: instagram/simbochkka

Мати дитини показувала свій стан напередодні пологів у соціальних мережах. Вона розповідала про розкриття, матки, свій невеликий страх перед пологами та полегшенням наприкінці.

Сторіз блогерки Сімбочки. Фото: instagram/simbochkka

Коли дитина народилась, то "Сімбочка" написала коротко: "Я народила". Співак також повідомив своїм прихильникам новину.

Сторіз блогерки Сімбочки. Фото: instagram/simbochkka

Сторіз Parfeniuk. Фото: instagram/parfeniuk_13/

За сторізами блогерки видно, що Parfeniuk був увесь час з нею та підтримував. Молоді батьки вже показали свою донечку, втім прикрили обличчя.

Сторіз блогерки Сімбочки. Фото: instagram/simbochkka

"Сімбочка" зазначила, що народжувала природнім шляхом, без хірургічного втручання. Все минуло добре та швидко.

"Народжувала сама, без кесарева. Я вже забула, як народжувала", — написала блогерка і пообіцяла пізніше розповісти більше.

Сторіз блогерки Сімбочки. Фото: instagram/simbochkka

Нагадаємо, як Parfeniuk дізнався про вагітність коханої дівчини. Також ми розповідали, що співак Віталій Козловський одружився на своїй підлеглій.