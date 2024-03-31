У Parfeniuk народилась дитина — якої статі

Parfeniuk став наймолодшим татусем українського шоу-бізнесу
Хітмейкер "Провела екскурсію" та "Відкриваючись" Parfeniuk став батьком. В нього та його дівчини народилась донька Софія.
Про це вони розповіли в Instagram.
У Parfeniuk народилась донька Софія
Популярний співак Ілля Парфенюк, більш відомий під псевдо Parfeniuk, став батьком. У 22 років в нього та блогерки "Сімбочки" народилась донька. Її назвали Софією.
Мати дитини показувала свій стан напередодні пологів у соціальних мережах. Вона розповідала про розкриття, матки, свій невеликий страх перед пологами та полегшенням наприкінці.
Коли дитина народилась, то "Сімбочка" написала коротко: "Я народила". Співак також повідомив своїм прихильникам новину.
За сторізами блогерки видно, що Parfeniuk був увесь час з нею та підтримував. Молоді батьки вже показали свою донечку, втім прикрили обличчя.
"Сімбочка" зазначила, що народжувала природнім шляхом, без хірургічного втручання. Все минуло добре та швидко.
"Народжувала сама, без кесарева. Я вже забула, як народжувала", — написала блогерка і пообіцяла пізніше розповісти більше.
Нагадаємо, як Parfeniuk дізнався про вагітність коханої дівчини. Також ми розповідали, що співак Віталій Козловський одружився на своїй підлеглій.
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