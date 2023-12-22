PARFENIUK та блогерка Сімбочка вперше стануть батьками

PARFENIUK та блогерка Сімбочка. Фото: instagram.com/simbochkka/

Український співак PARFENIUK та блогерка Сімбочка повідомили про вагітність. Пара надзвичайно рада цій події.

Про це блогерка розповіла в instagram.

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PARFENIUK та його кохана дівчина блогерка Сімбочка стануть батьками. Пара виставила світлину з тестом на вагітність.

"Нас тепер троє. Чекаємо на тебе, наше сонечко", — підписала допис блогерка.

Пара тільки нещодавно заручилась. 21-річний PARFENIUK зробив пропозицію своїй дівчині влітку і вона погодилась.

"Я сказала "так"! Не можемо більше тягнути. Ця булка зробила мені пропозицію ще влітку, але ви дізнаєтесь про це тільки зараз. Через страх я виставляю цей пост. Це було дуже неочікувано та в неочікуваному місці", — розповіла дівчина.

Співак освідчився блогерці з обіцянкою, що все зміниться і вона не буде жалкувати. Він обрав момент після прогулянки у рідному місті Канів. Замість традиційного кільця з діамантом хлопець використав більш креативну річ.

"Я зробив пропозицію колечком від ключів, бо була вже комендантська година. Це було дуже неочікувано, тому вона навіть подумала, що я жартую", — поділився деталями співак.

PARFENIUK та блогерка Сімбочка. Фото: instagram.com/simbochkka/

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