У Parfeniuk родился ребенок — какого пола

Украинский певец Parfeniuk. Фото: instagram/parfeniuk_13

Хитмейкер "Провела екскурсію" и "Відриваючись" Parfeniuk стал отцом. У него и его девушки блогера "Симбочки" родилась дочь София.

Об этом они рассказали в Instagram.

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У Parfeniuk родилась дочь София

Популярный певец Илья Парфенюк, более известный под псевдо Parfeniuk, стал отцом. В 22 лет у него и блогера "Симбочки" родилась дочь. Ее назвали Софией.

Сториз блогера Симбочки. Фото: instagram/simbochkka

Мать ребенка показывала свое состояние в преддверии родов в социальных сетях. Она рассказывала о раскрытии матки, своем небольшом страхе перед родами и облегчением в конце.

Сториз блогера Симбочки. Фото: instagram/simbochkka

Когда ребенок родился, то "Символочка" написала коротко: "Я родила". Певец также сообщил своим поклонникам новость.

Сториз блогера Симбочки. Фото: instagram/simbochkka

Сториз Parfeniuk. Фото: instagram/parfeniuk_13/

За сторизами блогера видно, что Parfeniuk был все время с ней и поддерживал. Молодые родители уже показали свою дочь, но прикрыли лицо.

Сториз блогера Симбочки. Фото: instagram/simbochkka

"Симбочка" отметила, что рожала естественным путем, без хирургического вмешательства. Все прошло хорошо и быстро.

"Рожала сама, без кесарева. Я уже забыла, как рожала", — написала блогер и пообещала позже рассказать больше.

Сториз блогера Симбочки. Фото: instagram/simbochkka

Напомним, как Parfeniuk узнал беременность любимой девушки. Также мы рассказывали, что певец Виталий Козловский женился на своей подчиненной.