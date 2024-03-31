У Parfeniuk родился ребенок — какого пола

Parfeniuk стал самым молодым папой украинского шоу-бизнеса
Хитмейкер "Провела екскурсію" и "Відриваючись" Parfeniuk стал отцом. У него и его девушки блогера "Симбочки" родилась дочь София.
Об этом они рассказали в Instagram.
У Parfeniuk родилась дочь София
Популярный певец Илья Парфенюк, более известный под псевдо Parfeniuk, стал отцом. В 22 лет у него и блогера "Симбочки" родилась дочь. Ее назвали Софией.
Мать ребенка показывала свое состояние в преддверии родов в социальных сетях. Она рассказывала о раскрытии матки, своем небольшом страхе перед родами и облегчением в конце.
Когда ребенок родился, то "Символочка" написала коротко: "Я родила". Певец также сообщил своим поклонникам новость.
За сторизами блогера видно, что Parfeniuk был все время с ней и поддерживал. Молодые родители уже показали свою дочь, но прикрыли лицо.
"Симбочка" отметила, что рожала естественным путем, без хирургического вмешательства. Все прошло хорошо и быстро.
"Рожала сама, без кесарева. Я уже забыла, как рожала", — написала блогер и пообещала позже рассказать больше.
Напомним, как Parfeniuk узнал беременность любимой девушки. Также мы рассказывали, что певец Виталий Козловский женился на своей подчиненной.
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