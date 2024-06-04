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Павло Зібров прокоментував виїзд Олега Винника і Влада Ями за кордон

4 червня 2024 17:05
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Павло Зібров зізнався, що думає про втікачів Влада Яму та Олега Винника
Український артист Павло Зібров на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Відомий український співак і композитор Павло Зібров дав відверте інтерв’ю. Народний артист України раптово висловився про хореографа Влада Яму і співака Олега Винника, які втекли до іншої країни під час повномасштабної війни.

Інтерв’ю в Павла Зіброва взяла Анжеліка Рудницька на своєму каналі в YouTube.

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Що Павло Зібров говорить про Олега Винника і Влада Яму

Народний артист України вирішив висловити свою думку стосовно зрадників. Зокрема, Павло Зібров прокоментував вчинки українського співака Олега Винника і незмінного судді шоу "Танці з зірками" Влада Ями, які з початку війни досі не повернулися з-за кордону.

Павел Зибров
Павло Зібров під час інтерв'ю Анжеліці Рудницькій. Фото: скриншот з YouTube

Український артист заявив, що зрадників викреслили самі громадяни України, а стосовно Винника і Ями, то, за словами Павла Зіброва, вони зробили свій вибір, поїхавши за кордон під час війни.

"Ну їх в баню… Ми навіть прізвища не будемо говорити вслух, їх немає, їх викреслив український народ. Вони дорослі люди, вони зробили свій вибір, підписалися і поставили печатку. Все, які питання до українського народу? Ніяких питань немає", — заявив Павло Зібров, коментуючи виїзд Олега Винника і Влада Ями.

Де Олег Винник під час війни

Український співак і улюбленець жінок Олег Винник, який користувався неабиякою любов’ю до 2022 року, з початку війни ще жодного разу не був на рідній землі. На початку вторгнення артист зник з медіа, але потім дав перше інтерв’ю, заявивши, що він у Німеччині, але не знає, що говорити українцям.

"Виходь до людей — не виходь. Що я буду доводити? Тримайтеся! Тримайтеся, ми переможемо? Чи як? Де ти є? Ну я в Берліні. І тебе хтось буде розуміти і слухати…", — заявив Олег Винник.

Де зараз Влад Яма 

Український танцівник Влад Яма ще на початку повномасштабної війни виїхав до США, пізніше заявивши про те, що зробив він це ще до того моменту, як чоловікам заборонили виїжджати. Проте, зараз на сторінці хореографа в Instagram немає жодного допису стосовно війни в Україні.

Официальная страница Влада Ямы
Офіційна сторінка Влада Ями. Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що співак Павло Зібров переробив свій легендарний хіт українською мовою. 

Раніше ми розповідали про те, що український співак Павло Зібров зізнався, як на нього вплинула війна. 

Також ми повідомляли про те, що народний артист України Павло Зібров розповів про свою службу в Афганістані. 

шоу-бізнес
Влад Яма
Олег Винник
Павло Зібров

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