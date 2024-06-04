Павел Зибров признался, что думает про беглецов Влада Яму и Олега Винника

Украинский артист Павел Зибров на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Известный украинский певец и композитор Павел Зибров дал откровенное интервью. Народный артист Украины внезапно высказался про хореографа Влада Яму и певца Олега Винника, которые сбежали в другую страну во время полномасштабной войны.

Интервью у Павла Зиброва взяла Анжелика Рудницкая на своем канале в YouTube.

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Народный артист Украины решил высказать свое мнение касательно предателей. В частности, Павел Зибров прокомментировал поступки украинского певца Олега Винника и неизменного судьи шоу "Танцы со звездами" Влада Ямы, которые с начала войны до сих пор не вернулись из-за границы.

Павел Зибров во время интервью Анжелике Рудницкой. Фото: скриншот с YouTube

Украинский артист заявил, что предателей вычеркнули сами граждане Украины, а касательно Винника и Ямы, то, по словам Павла Зиброва, они сделали свой выбор, уехав за границу во время войны.

"Ну их в баню… Мы даже фамилии не будем говорить вслух, их нет, их вычеркнул украинский народ. Они взрослые люди, они сделали свой выбор, подписались и поставили печать. Все, какие вопросы к украинскому народу? Никаких вопросов нет", — заявил Павел Зибров, комментируя выезд Олега Винника и Влада Ямы.

Где Олег Винник во время войны

Украинский певец и любимец женщин Олег Винник, который пользовался большой любовью до 2022 года, с начала войны еще ни разу не был на родной земле. В начале вторжения артист исчез из медиа, но потом дал первое интервью, заявив, что он в Германии, но не знает, что говорить украинцам.

"Выходи к людям — не выходи. Что я буду доказывать? Держитесь! Держитесь, мы победим? Или как? Где ты есть? Ну я в Берлине. И тебя кто-то будет понимать и слушать…", — заявил Олег Винник.

Где сейчас Влад Яма

Украинский танцор Влад Яма еще в начале полномасштабной войны уехал в США, позже заявив о том, что сделал он это еще до того момента, как мужчинам запретили выезжать. Однако, сейчас на странице хореографа в Instagram нет ни одного поста о войне в Украине.

Официальная страница Влада Ямы. Фото: скриншот из Instagram

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