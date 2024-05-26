Павло Зібров записав новий кліп на пісню "Хрещатик" — відео

Український співак Павло Зібров разом військовим оркестром 8-го навчального Чернігівського центру Державної спеціальної служби транспорту. Фото: скриншот YouTube

Відомий український співак та народний артист України Павло Зібров привітав мешканців Києва з днем міста. Зірка записав ремейк на легендарну пісню "Хрещатик" разом із військовим оркестром 8-го навчального Чернігівського центру Державної спеціальної служби транспорту.

Кліп було опубліковано на YouTube.

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Народний артист до Дня Києва презентував новий кліп на свою легендарну пісню "Хрещатик". Виконавець заспівав легендарні рядки у центрі столиці разом із військовим оркестром 8-го навчального Чернігівського центру Державної спеціальної служби транспорту. На створення відеороботи у творчої команди артиста пішов тиждень.

"Дорогі кияни, ми разом з військовим оркестром 8-го навчального Чернігівського центру Державної спеціальної служби транспорту щиро вітаємо вас з Днем міста. І представляємо нову версію легендарної пісні "Хрещатик", написану у далекому 1994 році разом з геніальним поетом Юрієм Рибчинським", — привітав мешканців столиці співак.

Кадри з нового кліпу "Хрещатик". Фото: instagram.com/pavlo_zibrov/

Кадри з нового кліпу "Хрещатик". Фото: instagram.com/pavlo_zibrov/

Пісня "Хрещатик" була написана ще у далекому 1994 році. Музику до неї створив сам Зібров, а слова — Герой України Юрій Рибчинський. Існує багато версій композиції — класична, більш сучасна, латино, джаз, діджей версія і нова з військовим оркестром.

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